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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۰۵

فیصل المقداد:

آزادی «حلب» معادلات بین المللی را تغییر داد

آزادی «حلب» معادلات بین المللی را تغییر داد

معاون وزیر امور خارجه سوریه آزادی «حلب» را موجب تغییر معادلات بین المللی برشمرد به گونه ای که دولت سوریه در روند سیاسی آینده دست برتر را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه سوریه آزادی حلب از دست گروه های تروریستی را یک پیروزی بزرگ و موجب تغییر معادلات بین المللی در سوریه برشمرد به گونه ای که دولت سوریه در روند سیاسی آینده دست برتر را در اختیار دارد.

فیصل المقداد طی سخنانی گفت: آزادسازی حلب از دست گروه های تروریستی برنامه کسانی که قصد شکست دادن سوریه را داشتند برهم زد.

وی همچنین افزود که این پیروزی مقدمه پیروزی های آینده در سوریه از جمله پیروزی های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود.

کد مطلب 3912012

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