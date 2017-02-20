داعش ویدئویی را از عامل انفجار انتحاری کلیسای قاهره منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، گروه تکفیری داعش روز یکشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن کلیساهای مصر مورد تهدید قرار می گیرند.

در این ویدئو گفته های فردی نشان داده می شود که داعش می گوید عامل انفجار انتحاری ماه دسامبر گذشته در کلیسای جامع قبطی ها در قاهره پایتخت مصر است.

در این ویدئو مردی نقابدار نشان داده می شود که داعش وی را با نام «ابوعبدالله المصری» معرفی می کند. وی تکفیری ها را در سراسر جهان تشویق می کند تا از مبارزه دست نکشند و به افراطیونی که در مصر زندانی هستند وعده می دهد به زودی آزاد خواهند شد.

گفتنی است که انفجار انتحاری ماه دسامبر گذشته در کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه قاهره دست کم ۲۸ کشته برجای گذاشت. داعش مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفت.