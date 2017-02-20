  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۵۶

داعش ویدئویی را از عامل انفجار انتحاری کلیسای قاهره منتشر کرد

داعش ویدئویی را از عامل انفجار انتحاری کلیسای قاهره منتشر کرد

گروه تروریستی داعش ویدئویی را منتشر کرد که در آن مسیحیان مصر تهدید می شوند و گفته های فردی نشان داده می شود که می گوید عامل حمله انتحاری ماه دسامبر گذشته به کلیسای قبطی ها در قاهره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، گروه تکفیری داعش روز یکشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن کلیساهای مصر مورد تهدید قرار می گیرند.

در این ویدئو گفته های فردی نشان داده می شود که داعش می گوید عامل انفجار انتحاری ماه دسامبر گذشته در کلیسای جامع قبطی ها در قاهره پایتخت مصر است.

در این ویدئو مردی نقابدار نشان داده می شود که داعش وی را با نام «ابوعبدالله المصری» معرفی می کند. وی تکفیری ها را در سراسر جهان تشویق می کند تا از مبارزه دست نکشند و به افراطیونی که در مصر زندانی هستند وعده می دهد به زودی آزاد خواهند شد.

گفتنی است که انفجار انتحاری ماه دسامبر گذشته در کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه قاهره دست کم ۲۸ کشته برجای گذاشت. داعش مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفت.

کد مطلب 3912013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها