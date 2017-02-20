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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۵۷

دبیرکل جمعیت هلال احمر؛

تنها ۴۵ درصد اعتبارات سال ۹۵ هلال احمر اختصاص یافته است

تنها ۴۵ درصد اعتبارات سال ۹۵ هلال احمر اختصاص یافته است

دبیرکل جمعیت هلال احمر، گفت: از مجموع اعتبارات هزار و ۳۶۳ میلیارد تومانی هلال احمر در سال ۹۵، تنها ۴۵ درصد آن اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدیون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: هلال احمر دچار مشکل است و از محل ذخایر احتیاطی مشغول خدمات رسانی و امدادرسانی است.

وی تاکید کرد: با وجود این مشکلات جمعیت هلال احمر برای امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث پیش رو آمادگی کامل دارد اما باید انبارهای احتیاطی هلال احمر هرچه سریعتر جایگزین شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به درگیر بودن نیروهای هلال احمر در یک ماه گذشته در حوادث غیرمترقبه همچون سیل، توفان و کولاک، گفت: تنها در سیستان و بلوچستان به ۷۰۰ شهر و روستا و ۱۸ هزار نفر امداد رسانی کردیم.

وی افزود: با ۴۰۰ تیم عملیاتی کار اسکان اضطراری ۱۳ هزار نفر در سیستان و بلوچستان انجام شد.

کد مطلب 3912014
حبیب احسنی پور

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