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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۲۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوای کوهرنگ به منفی ۱۵ درجه رسید

دمای هوای کوهرنگ به منفی ۱۵ درجه رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کوهرنگ سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است و دمای این منطقه به منفی ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید دما در منطقه کوهرنگ، اظهار داشت: در حال حاضر  دمای این منطقه به منفی ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: ارتفاع برف در این منطقه در حال حاضر ۵۰ سانتی متر است.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوای چهرمحال و بختیاری طی روز های آینده، اظهار داشت: تحلیل آخرین داده های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار بر سطح استان تا اواسط هفته جاری است و در این مدت جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا نیز به تدریج روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

کد مطلب 3912016

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