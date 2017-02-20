دمای هوای کوهرنگ به منفی ۱۵ درجه رسید

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید دما در منطقه کوهرنگ، اظهار داشت: در حال حاضر دمای این منطقه به منفی ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: ارتفاع برف در این منطقه در حال حاضر ۵۰ سانتی متر است.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوای چهرمحال و بختیاری طی روز های آینده، اظهار داشت: تحلیل آخرین داده های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار بر سطح استان تا اواسط هفته جاری است و در این مدت جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا نیز به تدریج روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.