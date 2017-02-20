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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۱۳

معاون عملیات امداد و نجات خبر داد؛

نجات ۴۰ خانم باردار از برف و کولاک/رهاسازی ۴۱۱۲ خودرو

نجات ۴۰ خانم باردار از برف و کولاک/رهاسازی ۴۱۱۲ خودرو

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، از نجات ۴۰ خانم باردار از برف و کولاک در روزهای اخیر خبر داد.

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عملیات برف و کولاک از ٢٣ بهمن تا ساعت ۶ بامداد دوم اسفند انجام شده است.

وی با اشاره به عملیات برف و کولاک در ٢٦ استان انجام شده است، افزود: در ٣١٢ شهر، روستا و محور برف گیر، عملیات امداد و نجات انجام شده است.

فتحی از امدادرسانی به ٤٠٨٨٥ نفر و اسکان اضطراری ٨٤١٠ نفر از هموطنان گرفتار برف و کولاک خبر داد و گفت: در این مدت ۶۹ نفر به همراه ۴۰ خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از نجات ٩ نفر از ریزش بهمن خبر داد و افزود: دو نفر نیز بر اثر سقوط بهمن فوت شدند.

فتحی همچنین از رهاسازی ۴۱۱۲ دستگاه خودرو از برف و کولاک خبر داد و گفت: امدادرسانی در ٦ استان اردبیل، خوزستان، سمنان، فارس، گیلان و مازندران ادامه دارد.

کد مطلب 3912017
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • لیلا بهاری IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      آخه واسه چی این چهل تا زن با وجود بارداری رفته بودن برف بازی؟!

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