نجات ۴۰ خانم باردار از برف و کولاک/رهاسازی ۴۱۱۲ خودرو

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عملیات برف و کولاک از ٢٣ بهمن تا ساعت ۶ بامداد دوم اسفند انجام شده است.
وی با اشاره به عملیات برف و کولاک در ٢٦ استان انجام شده است، افزود: در ٣١٢ شهر، روستا و محور برف گیر، عملیات امداد و نجات انجام شده است.
فتحی از امدادرسانی به ٤٠٨٨٥ نفر و اسکان اضطراری ٨٤١٠ نفر از هموطنان گرفتار برف و کولاک خبر داد و گفت: در این مدت ۶۹ نفر به همراه ۴۰ خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی از نجات ٩ نفر از ریزش بهمن خبر داد و افزود: دو نفر نیز بر اثر سقوط بهمن فوت شدند.
فتحی همچنین از رهاسازی ۴۱۱۲ دستگاه خودرو از برف و کولاک خبر داد و گفت: امدادرسانی در ٦ استان اردبیل، خوزستان، سمنان، فارس، گیلان و مازندران ادامه دارد.
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