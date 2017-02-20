برنامه های هفته ملی سلامت مردان در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، فرزام بیدارپور گفت: هدف از اجرای این برنامه ها ترویج رفتار های سالم در بین مردان و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات لازم در خصوص سلامتی و خود مراقبتی در راستای فعالیتهای ترویجی برای پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی، معلولیت و مرگ و میر مردان می باشد.

وی افزود: با توجه به اهمیت همه جانبه سلامت مردان شعار هفته مذکور در سال جاری «آیا در مسابقه سلامت برنده اید؟» تعیین شده و برای هر روز نیز عنوان مشخصی تعیین شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به عنوان روزهای این هفته، بیان کرد: یکشنبه یکم اسفند شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه سالم، فعالیت جسمانی و اجتناب از مصرف دخانیات، الکل و اعتیاد، دوشنبه دوم اسفند پیشگیری از حوادث ترافیکی و آثار زیانبار آن با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت نکات ایمنی در رانندگی( مرگ و میر، معلولیت جسمی، عوارض روانی، آثار اجتماعی و اقتصادی )، سه شنبه سوم اسفند ارتقای سلامت روانی با تاکید بر پیشگیری از استرسهای شغلی، مهارت مدیریت خشم، مهارت روابط بین فردی، چهارشنبه چهارم اسفند پیشگیری از حوادث قلبی و عروقی و عوامل خطر آن با تاکید بر خطر سنجی منظم حوادث قلبی عروقی، پنج شنبه پنجم اسفند ارتقای سلامت باروری مردان با تاکید بر پیشگیری از علل مردانه ناباروری و پیشگیری از عفونتهای آمیزشی و رفتارهای پرخطر، جمعه ششم اسفند سلامت مردان و خانواده با تاکید بر نقش پدران در فرزند پروری و پای بندی به خانواده، شنبه هفتم اسفند پیشگیری از حوادث شغلی با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در محیط کار نامگذاری شده است.

وی درج شعار هفته ملی سلامت مردان در سربرگ مکاتبات اداری، استفاده از برد الکترونیکی بیمارستانها، معاونت های دانشگاه و سایر ادارات جهت اطلاع رسانی، تهیه بنر و پلاکارد در خصوص شعار هفته ملی سلامت مردان، هماهنگی با صدا و سیما در خصوص برنامه تلویزیونی از جمله برنامه هایی با عنوان اهمیت سلامت مردان و همچنین بیماریهای کلیه، تهیه متن آموزشی جهت سایت دانشگاه، روزنامه ها و ارسال به ادارات، اجرای برنامه های آموزشی در مدارس پسرانه با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش، همزمانی اجرای برنامه کمپین ایمن برانیم با برنامه های هفته سلامت مردان را از جمله برنامه های دانشگاه در این هفته برشمرد.