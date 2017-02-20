پرونده دومین جشنواره سراسری «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره سراسری «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» از روز جمعه با استقبال گرم مردم هنردوست گرگان زیر باران سرد زمستانی آغاز و با اجرای ۱۵ نمایش صحنه‌ای و ۶ نمایش خیابانی، شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد.

نخستین دوره این جشنواره در سال ۹۰ به میزبانی گلستان و به شکل منطقه‌ای برگزار شد. اما فراخوان دور دوم این جشنواره از فروردین امسال منتشر و حدود ۲۵۰ اثر از ۱۳ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

در روز نخست این جشنواره نمایش‌های «نشانی» به کارگردانی احسان رجبلو از گرگان، «۴+۲-۱» به کارگردانی رضا پور تراب زاده از گرگان، «مرز عشق» به کارگردانی محمدرضا کاویانی از گلستان، «افسانه و حماسه» به کارگردانی اکبر قهرمانی از شهرری، «تکرار» به کارگردانی رضا طالبی از اردبیل، «لیاقت» به کارگردانی رسول انق از گلستان، «دشمن خدا» به نویسندگی و کارگردانی عماد رجبلو از گرگان به روی صحنه رفتند.

اما در روز دوم این جشنواره نمایش «دومینو» به کارگردانی هما پریسان از استان فارس، «یک بشکه عشق» به نویسندگی و کارگردانی حامد مهیمنی از بوشهر، «آلزایمر» به کارگردانی غلامعلی رضایی از گلستان، «نگاهی خیره به پنجره» به کارگردانی محمد خالقی از کهگیلویه و بویراحمد، «هتل اچ» به نویسندگی و کارگردانی عهدیه زارع از تهران، «نقل باروت» به کارگردانی بهمن ولیان از گرگان، «حاشیه‌های سرد انتظار» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از البرز در روز دوم این جشنواره به روی صحنه رفتند.

در نهایت پرونده دومین جشنواره سراسری «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» با اجرای هفت نمایش با عناوین «با من به جهنم بیا» به کارگردانی مالک آبسالان از استان فارس، «این یوسف» به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه، «پوتین» به کارگردانی فرهاد بصیر از گلستان، «این آخرین باره» به کارگردانی سمیه مهری از تهران، «آوای موج‌ها» به کارگردانی احمد جعفری و ستار مهرشاد از لرستان، «ترکش تولدی که منفجر شد» به کارگردانی مهدی صمدی و «آبی‌ترین آسمان» به نویسندگی و کارگردانی محمد قاسمی از همدان بسته شد.

موضوع این ۲۱ نمایش بیشتر در رابطه با «زندگی‌نامه ایثارگران»، «وقایع انقلاب»، «دفاع مقدس و مقاومت»، «ایثار بانوان در زمان اشغال خرمشهر»، «عاشورا»، «شهدای بمباران»، «تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت در معضلات اجتماعی»، «مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه»، «تاریخ سیاسی اجتماعی انقلاب از دوره کشف حجاب» و «اتفاقات مسجد گوهرشاد» بود.

رویکرد زندگی اجتماعی، هدف برگزاری جشنواره «تئاتر کوتاه خلاق ایثار»

مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هدف اصلی از برگزاری چنین جشنواره‌ای را تهیه و تولید آثار با رویکرد زندگی اجتماعی امروز در جامعه عنوان کرد و گفت: زمان کوتاه نمایش‌ها باعث می‌شود تا در فواصل زمانی کوتاه‌تر بتوانیم کار بیشتری تولید و ارائه کنیم.

حسینعلی بیات با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز جامعه، صرفه اقتصادی تولید آثار هنری کم بوده، اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران قصد دارد با استفاده از عنصر نمایش خلاق و کمترین هزینه، بیشترین نمایش را تولید و در بیشترین مکان‌ها ارائه کند.

سامان خلیلیان، پیمان شریعتی، شهرام کرمی، کامران شهلایی، مهدی نصیری و بهرام تشکر ۶ داور برجسته کشوری هستند که داوری دو بخش صحنه‌ای و خیابانی این جشنواره را بر عهده داشتند.

استقبال از این جشنواره تئاتر کوتاه از سوی مردم خارج از تصور مسئولان برگزار کننده و گروه‌های نمایشی بود.

اکبر قهرمانی کارگردان نمایش «افسانه و حماسه» در رابطه با استقبال خوب مردم از این جشنواره گفت: این جشنواره مانند هر جشنواره دیگری کم‌ و کاستی‌های داشت اما زمانی که حضور و استقبال اینچنینی را دیدیم تمام کم‌ و کاستی‌ها کمرنگ شد.

جدا از قضاوت داوران انتخاب‌ شده برای دو بخش جشنواره، اکثر تماشاچی‌ها و مردمی که برای دیدن نمایش‌ها به تالار فخرالدین اسعد گرگانی می‌آمدند بعد از هر نمایش، تئاتر اجرا شده را به‌ نقد می‌گذاشتند و نقاط ضعف و قوت آن را بیان می‌کردند.

از آنجایی‌که این جشنواره عنوان «خلاق» را با خود یدک می‌کشند تعداد زیادی از تماشاچی‌ها انتظار تئاترهای ویژه‌ای را داشتند و برخی از نمایش‌ها نتوانسته بود آن‌ها را راضی نگه دارد.

المیرا سعیدی یک از افرادی است که اکثر تئاترهای برگزار شده در جشنواره را دنبال کرده و خود نیز در حرفه تئاتر دستی بر آتش دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته‌ نمایشی تحت عنوان «حاشیه‌های سرد انتظار» را دیدم و به‌ قدری این نمایش برای من تاثیرگذار بود که تا چند ساعت بعد از تئاتر همچنان به آن فکر می‌کردم.

سعیدی افزود: من دوره نخست جشنواره تئاتر کوتاه خلاق ایثار را به خاطر دارم و فکر می‌کنم هدف بنیاد شهید از برگزاری چنین جشنواره‌هایی از بین بردن فاصله‌ای بوده که بین نسل‌ها به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه صحبت از جنگ و جانبازی و ... در زندگی ما عادی شده، گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی با موضوع ایثار از نظر من نوعی آشتی با جنگ بوده زیرا جنگ و پیامدهای پس از آن جزیی از واقعیت زندگی ماست.

جای وصیت نامه شهدا در نمایشنامه ها خالی است

رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از معضلات تئاتر دفاع مقدس را آثار تکراری و کپی شده از زمان جنگ عنوان کرد و گفت: متاسفانه شاهدیم برخی از نویسندگان نمایش‌ نامه‌های شهودی و بدون تحقیق می‌نویسند که نمودهای عینی فقط در آن تکرار شده است.

مهدی نصیری گفت: راه‌ حل این مشکل این است که خود هنرمندان و نهادهای مرتبط ورود پیدا کنند و با تحقیق در وصیت‌نامه شهدا و خاطرات آنها به منابع خوبی در این زمینه برسند.

وی افزود: من به‌ شخصه شاهدم که با وجود وصیت‌نامه‌ها و فایل‌های صوتی بر جای‌ مانده از دوران دفاع مقدس کمتر کسی به سراغ آن می‌رود و در نوشتن نمایشنامه مرتبط با دفاع مقدس و ایثار از آن بهره می‌برد.

بهرام تشکر، دیگر داور شرکت‌کننده در بخش خیابانی جشنواره تئاتر کوتاه خلاق ایثار به خبرنگار مهر گفت: تئاتر و جشنواره‌های اینچنینی قطعاا می‌توانند روی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش داشته و گنجینه‌هایی که در دل تاریخ ایران وجود دارد را شناسایی و استخراج کنند و به مردم نشان دهند.

وی افزود: اگر ستاد جشنواره و گروه‌های شرکت‌کننده بتوانند برای سال‌های بعد مطالعات بیشتر و بهتری داشته باشند و علاوه بر در اختیار گذاشتن منابع به گروه‌های نمایش، فضایی را فراهم کند که گروه‌ها بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند شاهد جشنواره‌های پربارتری خواهیم بود.

رئیس مجموعه تئاتر شهر تهران یکی از داوران بخش صحنه‌ای جشنواره هم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این جشنواره اظهار کرد: اگر ما در این جشنواره صحبت از ایثار می‌کنیم صرفاً منظورمان ایثار و ازخود گذشتگی که در دفاع مقدس شاهد آن بودیم نیست، چرا که ایثار وجوه مختلفی دارد و قطع به‌ یقین بخش اعظمی از آن به سرشت انسانی بر می‌گردد.

پیمان شریعتی افزود: کارهایی را در این جشنواره شاهد بودیم که مختص به فضای جنگ نبوده اما محتوای ایثار و از خود گذشتگی داشته که این امر قابل‌تحسین است.

شریعتی در رابطه با آثار مرتبط با دفاع مقدس اظهار کرد: بحث دفاع آن چیزی که ما به شکل کلیشه‌ای در ذهن خود درست کرده‌ایم نیست و اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم بهترین آثار و ادبیات که در دنیا ماندگار شده اتفاقات و معضلات پس از آن واقعه، جنگ یا هر چیز دیگری بوده که به آن پرداخته می‌شود و اکثر اقشار مردم درگیر آن هستند.

این جشنواره با تمام کمی‌ها و کاستی‌ها و رضایت حداکثری تماشاگران به پایان رسید و روز دوشنبه مراسم اختتامیه همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان جشنواره پایان می‌یابد.