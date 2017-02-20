استان زنجان در ایجاد فضاهای فرهنگی توفیقات لازم را نداشته است

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث حاشیه نشینی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بحث حاشیه نشینی در همه استانها دامن گیر مراکز استاها است و خوشبختانه با تلاش متولیان فرهنگی و امورشهری حاشیه نشینی در استان به حداقل رسیده است.

وی اظهار کرد: بخشی از آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی است وباید متولیان فرهنگی و امور شهری برای کاهش حاشیه نشینی در استان برنامه ریزی و مدیریت لازم را داشته باشند و فضاهای فرهنگی و ورزشی و مذهبی را در این مناطق ایجادکنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: همه باید همت کنند و جهادگونه و بسیجی وار برای کاهش حاشیه نشینی تلاش کنند و به دنبال هم افزایی در کارها باشند و حاشیه نشینی نماد خیلی از معضلات اجتماعی است که دامن گیر جامعه شده و در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم استان زنجان نیست که مناطق حاشیه نشین داشته باشیم.

موسوی با تاکید بر اینکه باید مسئولین فرهنگی و امور شهری به موضوعات فرهنگی توجه کنند، یاد آورشد: در برخی از حوزه ها کم کاری هایی که شده که در شان مردم استان زنجان نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: در بخشی از موضوعات خیلی توفیق نداشتیم چرا که در ایجاد فضاهای فرهنگی توفیقات لازم ایجاد نشده است و باید مسئولین فرهنگی نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی در استان و به خصوص مناطق حاشیه نشین بیشتر توجه کنند.

موسوی گفت: نیروهای هنری و فرهنگی و مذهبی خوب و هیئت های مذهبی و فضاهای مذهبی خوبی در استان زنجان داریم و باید از ظرفیت این افراد در راستای ارتقای بخش فرهنگی و مذهبی استان استفاده کنیم و شرایط لازم برای انجام برنامه های فرهنگی توسط متولیان برای هنرمندان و نیروهای کاریی و مذهبی ایجاد شود.