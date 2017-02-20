نهایی شدن ترکیب هشت شطرنجباز برتر با حذف حریف خادم الشریعه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جان در تهران، دیدارهای تکمیلی مرحله سوم در تهران برگزار شد و طی آن هشت شطرنجباز ابتدا در دو بازی سریع با کنترل زمان ۲۵ دقیقه به علاوه ۱۰ ثانیه رو در روی هم قرار گرفتند.

«پیا کراملینگ» بازیکن سوئدی موفق به توقف «السکاندرا کاستنیوک» از روسیه شد. در دیدار دوم در یک بازی طولانی و ۷۰ حرکته طرفین به تساوی رضایت دادند تا راهی دو بازی سریع دیگر شوند. الکساندرا کاستنیوک در هر دو بازی بر پیا کراملینگ غلبه کرد و مقتدرانه راهی مرحله بعدی شد.

«سوپیکو گرامشویلی» گرجستانی که باعث حذف خادم الشریعه در دور نخست مسابقات شد، در دیدار اول در حالی که شانس های خوبی برای پیروزی داشت نتوانست از فرصت های بدست آمده به خوبی استفاده کند و بازی با نتیجه تساوی خاتمه یافت.در دیدار دوم در حالی که «هاریکا دروناوالی» برتری قاطعی داشت نتوانست از وضعیت به وجود آمده به خوبی استفاده کند و بازی باز هم با نتیجه تساوی خاتمه یافت تا سرنوشت این بازی هم به دو بازی سریع دیگر کشیده شود. در دو بازی سریع بعدی ، دروناوالی هاریکا در یک بازی زیبا از سد گرامشویلی گذشت و در بازی دوم با کنترل بازی به تساوی دست یافت و به مرحله بعد صعود کرد.

همچنین در اولین دیدار سریع «ونجون جو» بخت نخست قهرمانی با «الگا گیریا»، ویموفق به شکست حریف خود شد اما در بازی دوم مغلوب شد و دو بازیکن راهی دو بازی سریع دیگر شدند. ونجون جو در بازی اول راه به جایی نبرد و بازی به تساوی کشیده شد اما در بازی دوم با غلبه بر گیریا به جمع ۸ نفر صعود کرد.

«پادمینی» هندی در بازی اول و در ۸۹ حرکت از سد «تان» گذشت اما در بازی دوم این تان بود که با بازگشتی خوب پیروز شد تا سرنوشت این دیدار هم به دو بازی سریع کشیده شود. در بازی های سریع بعدی تان در بازی اول موفق به کسب پیروزی در برابر پادمینی شد و در بازی دوم به تساوی رضایت داد و راهی مرحله بعد شد.



بدین ترتیب در پایان سومین روز مرحله سوم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران، «ونجون جو» ، «هاریکا دروناوالی» ، «شونگیی تان» و «الکساندرا کاستنیوک» به جمع ۸ نفر برتر راه پیدا کردند. پیش از این هم «استفانوا»، «زاگنیدره»، «شینچن نی» و «موزیچوک» راهی مرحله یک چهارم شده بودند.

دیدارهای مرحله یک چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از ساعت ۱۵ امروز آغاز می شود.