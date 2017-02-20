زیرساختهای آموزشی سروآباد در قالب طرح شهیدشوشتری ارتقاء می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفاخری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سروآباد اظهار داشت: طرح شهید شوشتری، طرحی مناسب جهت تجهیز و یا تعمیر زیرساخت های مدارس شهرستان است.

وی از خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اجرای این طرح تقدیر کرد و گفت: ساخت و مرمت دیوار تخریبی و حایل دبستان شهید خضری اورامان نیز از اقدامات اجرایی دیگر طرح شهید شوشتری است.

فرماندار سروآباد با بیان اینکه ضروری است که کلیه ادارات شهرستان حامی آموزش و پرورش در اجرای برنامه ها باشند، بر لزوم هماهنگی ادارات با آموزش و پروش این شهرستان در اجرای ویژه برنامه های آنها در مدارس تاکید کرد.

وی فرهنگ سازی را از رسالت های مهم آموزش و پرورش خواند و اظهار داشت: کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بر همین مبنا نقش موثری در پرورش فکری و روانی کودکان و نوجوانان دارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سروآباد نیز در ادامه جلسه، حمایت از برنامه های آموزشی و پرورشی شهرستان را از مهمترین اهداف تشکیل شوراهای آموزش و پرورش خواند و از خدمات بی بدیل فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان در اجرای طرح شهید شوشتری به جهت تعمیر و نوسازی و یا تخصیص امکانات آموزشی و ورزشی مدارس، تخصیص ۱۱ سیستم طرح شباب مدارس و راه اندازی اتاقک مجهز به سیستم های شباب و اینترانت ملی در محل گروه های آموزشی شهرستان در آینده ای نزدیک، کمک به ساخت و مرمت دیوار تخریبی و حایل دبستان شهید خضری اورامان ابراز خرسندی نمود و بیان داشت: نگاه وی به دانش آموزان و مدارس شهرستان نگاهی دلسوزانه، مدبرانه بوده و در همه ی بازدید ها کمک ها و توجه ویژه ی وی به دانش آموزان قابل تحسین بوده است.