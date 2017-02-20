افغانستان آماده پاسخ متقابل به حملات خمپاره ای پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «جاوید فیصل» معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان طی اظهاراتی اعلام کرد که تیرگی روابط بین اسلام آباد و کابل به نفع هیچ کشوری نیست وضرورت دارد که روابط و همکاری ها بین دو کشور تقویت شود.

وی تاکید کرد: در این شرایط نیاز است که فضای همکاری بین دو کشور گسترش پیدا کند نه این که به تیرگی روابط افزوده شود.

فیصل در ادامه گفت: مشخص است که گروه های تروریستی از سوی دولت پاکستان حمایت می شوند ولی اگر ممکن است با بهبود فضای اعتماد، دو کشور برای مبارزه مشترک علیه تروریسم همکاری کنند.

به گفته وی، افغانستان همواره برای مبارزه علیه تروریسم تلاش کرده و هیچ کشوری نمی تواند مبارزه افغانستان علیه گروههای تروریستی را نادیده بگیرد.

معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان همچنین گفت که پاکستان به جای عملیات نظامی در برخی مناطق افغانستان برای نابودی پایگاه های تروریستی در خاک خود اقدامات عملی انجام دهد.

وی همچنین در خصوص مداخله نظامی پاکستان در جنوب و شرق افغانستان گفت که دولت کابل تلاش دارد تا از راه های دیپلماتیک، حملات خمپاره ای پاکستان به خاک افغانستان را متوقف کند و هرگاه این تلاش ها نتیجه ای در پی نداشت، دولت افغانستان به خاطر دفاع از مردم و تمامیت ارضی خود، آماده پاسخ متقابل به حملات خمپاره ای این کشور است.