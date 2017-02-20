غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: ۱۶۳ هزار هکتار منطقه حفاظت شده در استان کرمانشاه داریم که این عدد معادل ۶.۷ درصد از مساحت استان را شامل می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در ادامه افزود: در استان منطقه حفاظت شده بیستون، حیات وحش بیستون، بوزین و مره خیل، غار قوری قلعه و پراو و قلاجه را داریم.

کاظمی استاندارد جهانی وسعت مناطق حفاظت شده را ۱۰ درصد اعلام و تصریح کرد: در استان ۵ منطقه شکار و تیراندازی ممنوع را معین لیست آن را به مرکز ارسال کردیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورت موافقت با پنج منطقه شکار و تیراندازی ممنوع در استان که شامل مناطق امروله، زله زرد، قلاویز، هشیلان و... است وسعت مناطق حفاظت شده استان به ۱۱ درصد و بیشتر از استاندارد جهانی می‌شود.

کاظمی در پایان بیان کرد: هم اکنون ۶۰ محیط بان کار حفاظت از اراضی و مناطق طبیعی و حفاظت شده استان را بر عهده دارند.