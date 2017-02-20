۲ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خنار طعمه دوربین شدند

جواد شاهحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشاهده و تصویر برداری از دو قلاده پلنگ طی دو روز گذشته در منطقه شکار ممنوع خنار شهرستان آرادان، افزود: طی روزهای اخیر اهالی روستای واقع در منطقه متوجه رد تازه پای پلنگ بر روی برفها شده و به محیطبانی منطقه گزارش کرده بودند.
وی با بیان اینکه محیطبانان پس از پایش منطقه، دو قلاده پلنگ بالغ را در ارتفاعات شمالی روستا مشاهده کردند، گفت: نکته قابل توجه در این رویداد خوشحالی مردم منطقه با مشاهده این گربهسان ارزشمند و همکاری بسیار خوب آنها با محیطبانان بود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست آرادان ضمن قدردانی از اهالی روستاهای منطقه خنار و دوستداران طبیعت به خاطر حمایت و حفاظت ازاینگونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض، تصریح کرد: طی سال جاری محیطبانان در این منطقه در سه مورد متفاوت دیگر نیز شاهد پلنگ بوده اند.
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