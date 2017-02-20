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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۲۶

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان:

۲ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خنار طعمه دوربین شدند

۲ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خنار طعمه دوربین شدند

آرادان - رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان از ثبت تصویر دو قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خنار توسط محیط‌بانان این شهرستان خبر داد.

جواد شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشاهده و تصویر برداری از دو قلاده پلنگ طی دو روز گذشته در منطقه شکار ممنوع خنار شهرستان آرادان، افزود: طی روزهای اخیر اهالی روستای واقع در منطقه متوجه رد تازه پای پلنگ بر روی برف‌ها شده و به محیط‌بانی منطقه گزارش کرده بودند.

وی با بیان اینکه محیط‌بانان پس از پایش منطقه، دو قلاده پلنگ بالغ را در ارتفاعات شمالی روستا مشاهده کردند، گفت: نکته قابل توجه در این رویداد خوشحالی مردم منطقه با مشاهده این گربه‌سان ارزشمند و همکاری بسیار خوب آنها با محیط‌بانان بود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان ضمن قدردانی از اهالی روستاهای منطقه خنار و دوستداران طبیعت به خاطر حمایت و حفاظت ازاین‌گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض، تصریح کرد: طی سال جاری محیط‌بانان در این منطقه در سه مورد متفاوت دیگر نیز شاهد پلنگ بوده اند.

کد مطلب 3912036

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    نظرات

    • محم IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      درود براهالي ارادان که نشانگرفرهنگ کهن ايراني هستند.

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