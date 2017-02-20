تعبیر وارونه«هرخانه یک درخت»/ سرانه فضای سبز مازندران ۳ متر است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ناکافی بودن بودجه، اولویت‌بندی‌های نامناسب در بخش برنامه‌ریزی شهری و سطوح اجرایی، پراکندگی مسئولیت‌ها در سازمان‌های مختلف ایران برای مدیریت جنگل‌های شهری، کمبود زمین به‌خصوص در نواحی پرجمعیت برای کاشت درختان از مشکلات و چالش‌های توسعه جنگلداری شهری به شمار می‌آید.

علاوه بر این، تنش‌های محیط‌زیستی، کمبود آموزش‌های همگانی برای مردم و گسترش شهرسازی و نابودی منابع سبز درختی از دیگر چالش‌های توسعه جنگلداری شهری محسوب می‌شود.

ضرورت توجه به جنگلداری شهری در حالی است که افزایش جمعیت در قرن حاضر منجر به افزایش و گسترش سطح شهرنشینی در جوامع شده است، همچنین رشد و توسعه صنعتی در اکثر جوامع همراه با این افزایش، بر پیچیدگی‌های زندگی شهری افزوده است، ازاین‌رو ساکنین شهرها علی‌الخصوص کلان‌شهرها در مواجهه با یک مسئله جدی و مهمی قرارگرفته‌اند.

کاهش کیفیت هوا (آلودگی)، درجه حرارت بالا، آلودگی صدا، تنش‌های فیزیولوژیک و کاهش حس اجتماعی افراد از مهم‌ترین پیامدهای این شیوه از زندگی شهری است. بدیهی است با توجه به روند رو به توسعه تخریب محیط‌زیست ونیز کاهش فراوان و غیرقابل‌انکار کیفیت زیست‌محیطی شهرها، توسعه و افزایش سطح فضای سبز شهری و توسعه جنگلداری شهری می‌تواند به‌عنوان نهادی کارا و مفید با کارکردهای بسیار مهم و غیرقابل جایگزین در این‌چنین محیط‌هایی مطرح باشد. ازاین‌رو اعمال شرایط فوق و بهبود شرایط اکوسیستم‌های طبیعی شهری می‌تواند در افزایش کیفیت زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش سطح کیفی زندگی شهری ایجاد یک محیط شهری سالم بسیار مؤثر باشد.

عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌گوید: جهان ما با شتاب افسارگسیخته‌ای در مسیر توسعه و صنعتی شدن به‌پیش می‌رود و این تنها کره مسکونی، به نحو حیرت‌انگیزی در معرض آلودگی، تخریب و دگرگونی قرار می‌گیرد، بطوریکه با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در این‌گونه شهرها و فقدان اقدامات مؤثر در جهت کنترل آلودگی هوا، احتمال افزایش آلودگی هوا به‌مرورزمان بیشتر شده وزندگی بسیاری از شهروندان در معرض خطر قرار می‌گیرد، همچنین انجام اقدامات مؤثر جهت کاهش آلودگی هوا در این مکان‌ها در جای خود بسیار پراهمیت است.

وی اظهار داشت: ازاین‌رو توسعه فضای سبز و اعمال روش‌های نوین جهت توسعه جنگلداری شهری که خود بخشی از سیمای شهر را تشکیل می‌دهد، به‌عنوان یکی از پدیده‌های طبیعی و واقعی قابل‌تأمل است.

اهمیت فضای سبز در محیط شهری و توسعه جنگلداری شهری تا آن حد است که به‌عنوان یکی از شاخصه‌ای توسعه‌یافتگی جوامع مطرح است

وی افزود: این مقوله دارای ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است زیرا اهمیت فضای سبز در محیط شهری و توسعه جنگلداری شهری تا آن حد است که به‌عنوان یکی از شاخصه‌ای توسعه‌یافتگی جوامع مطرح است.

نوبخت به مهم‌ترین کارکردهای فضای سبز درون‌شهری و بیرون شهری اشاره کرد و گفت: جذب دی‌اکسید کربن و سایر گازهای سمی و تولید اکسیژن، تعدیل و بهبود شرایط آب و هوایی شهرها، کاهش آلودگی صدا، بهبود روحیه افراد، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک، تصفیه فاضلاب، کاهش خطرات ناشی از جاری شدن سیل و سیلابهای شهری، زیباسازی منظر و جلوگیری از رشد و توسعه بی‌رویه شهری و حاشیه‌نشینی، فضای سبز متناسب شهرها از عوامل مؤثر در کاهش اثرات گسترده شهرها محسوب می‌شود.

از مجموع فضای سبز موجود در ساری ۲۳۴ هزار و ۵۸۵ مترمربع فضای سبز پارک‌های شهر است و مهدی شهردار ساری می‌گوید: شهر سالم با شهروندانی پرنشاط ایجاد می‌گردد بنابراین شهرداری همراه با ایجاد فضای سبز کوشید با افزایش اماکن ورزشی و حمایت از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزند که هر ساروی در نزدیک‌ترین مکان به محل سکونت خود امکان ورزش کردن داشته باشد و مهم‌تر از آن توجه به ورزش بانوان است که شهرداری ساری در این پیوند نیز کارنامه بسیار درخشانی دارد.

استان مازندران به‌رغم مواهب طبیعی خدادادی اعم از جنگل و سایر چشم اندازه‌های طبیعی دیگر از منظر فضای سبز عمومی در مقایسه با استاندارد فضای سبز محیط‌زیست سازمان ملل متحد که ۲۰ تا ۲۵ مترمربع بوده و استاندارد فضای سبز کشور که ۷ تا ۱۲ مترمربع است؛ از سهم سرانه پایین تری برخوردار است.

تعبیر وارونه پویش هرخانه یک درخت

روند نابودی منابع سبز درختی و قطع درختان در شهرهای مازندران درحالی است که قرار بود طرح پویش هرخانه یک درخت در برخی مناطق شهری استان اجرا شود و روند کنونی حکایت از تعبیر وارونه این طرح دارد.

ازاین‌روی، به‌منظور ارتقاء کمی و کیفی و برنامه‌ریزی بهینه در امر توسعه و ترویج فضای سبز و نهال‌کاری در استان، ستاد عالی توسعه فضای سبز در استان شکل‌گرفته، جلسات مختلفی با دستگاه‌های اجرایی عضو تشکیل و سوابق اجرایی گذشته موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر گفت: سرانه فضای سبز در استان سرسبز مازندران فقط سه مترمربع است.

رحمت علیزاده جیرکل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناچیز بودن سرانه فضای سبز در مازندران اظهار داشت: این در حالی است که استان اصفهان با سرانه ۲۳ مترمربع بیشترین سرانه فضای سبز کشور رادار است.

وی سرانه فضای سبز مطلوب جهانی را ۲۵ مترمربع ذکر کرد و افزود: در حال حاضر سرانه فضای سبز کشورمان دارای ۱۲ مترمربع است که این مقدار نسبت به آمار جهانی ناچیز است.

علیزاده از شهرداران و دهیاران خواست برای گسترش فضای سبز تلاش بیشتری انجام دهند و گسترش فضای سبز را منوط به گسترش پارک‌ها و بوستان‌های شهری و فرهنگ درختکاری در بین مردم ارزیابی کرد.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی نوشهر همچنین گفت: سرانه جنگل کشور دو دهم هکتاراست و سرانه جنگل‌های جهان هشت‌دهم هکتار است.

معاون امور جنگل منابع طبیعی نوشهر همچنین از طراحی و مطالعه چند تفرجگاهی در غرب مازندران خبر و ادامه داد: در حال حاضر ۱۹ تفرجگاه جنگلی و بین‌راهی با مساحتی حدود ۳۹۰ هکتار در غرب مازندران پذیرای مسافران و گردشگران است.

ساخت‌ و سازهای زیاد ازجمله ساخت ساختمان‌های بلند و آسفالت وجود در شهرهای مازندران باعث شده تا متأسفانه از فضای سبز در شهرهای استان خبر نباشد

سرانه فضای سبز شهری در این استان در سال گذشته ۷.۱۹ متر بوده است، اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته تاکنون این وضعیت اکنون به حدود ۸.۵ متر افزایش‌یافته که همچنان در مقایسه با برخی استان‌های خشک وکویری کشور دو تا سه برابر کمتر است.

ساخت‌های زیاد ازجمله ساخت ساختمان‌های بلند و آسفالت وجود در شهرهای مازندران باعث شده تا متأسفانه از فضای سبز در شهرهای استان خبر نباشد و شهرداری‌های مازندران در کنار صدور مجوزهای ساخت‌وساز و رونق شهری، به امر مهم فضای سبز شهری نیز به همان اندازه توجه کنند.

از جمعیت یک‌میلیون و ۷۴۰ هزارنفری شهرهای مازندران باید دو میلیون و ۹۰۰ هزار مترمربع فضای سبز شهری داشته باشیم که متأسفانه اکنون کمتر از نیمی از آن را در شهرهای استان شاهد هستیم.