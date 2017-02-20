پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی در استان قزوین آغاز شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای استان قزوین از اول اسفند ماه بصورت اینترنتی و از پانزدهم اسفند ماه بصورت توامان «اینترنتی و حضوری» درمحل پایانه های عمومی مسافربری و همچنین دفاتر مرکزی ودفتر فروش بلیت سطح شهرشرکت های مسافربری انجام می شود.

وی افزود: برنامه های طرح نوروزی جابجایی مسافردر سال ۱۳۹۶ با تشکیل ستاد نوروزی در این اداره کل به منظور ارائه خدمات برای جابجایی مسافر و به منظور رضایت مسافران در ایام نوروز، اطلاع‌رسانی در سطح گسترده صورت می پذیرد، همچنین با نهادهای دست‌اندرکار به ویژه پلیس راه برای کنترل شرایط لازم برای رانندگان، استانداردهای فنی وسایل‌ نقلیه به ویژه ناوگان کمکی هماهنگ های لازم بعمل آمده است تا افزایش ایمنی و آسایش در جریان ترافیک محورهای استان در ایام نوروز تامین شود.

پیرنون یادآور شد: همچنین خدمات امداد خودرو و جرثقیل های امداد جاده ای بصورت شبانه روزی توسط شرکت های خدمات خودرویی ارائه می شود و تشکیل تیم نظارت و بازرسی از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، توسط دستگاههای ذیربط برای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین از موارد پیش‌بینی شده در راستای اجرای طرح نوروزی ۱۳۹۶ است.

مدیرکل راهداری حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: تدابیر لازم برای کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر نحوه سرویس‌دهی به مسافران به منظور ارایه خدمات مناسب به مسافران علاوه بر نظارت فیزیکی، از طریق تلفن گویا، صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات، طرح نظرسنجی، برقراری ارتباط با مسافران و بهره‌گیری از سامانه شماره ۳۰۰۰۱۴۳ با پیش شماره ۰۲۸ برای دریافت نظرات و مشکلات احتمالی استفاده‌کنندگان از وسایل ‌نقلیه عمومی به صورت شبانه‌روزی، سامانه نظارت مردمی ۱۱۰۱۲۰ پلیس راه به منظورجلب مشارکت مردمی درافزایش ایمنی سفر و کاهش تصادفات، سامانه اطلاع رسانی ۳۰۰۰۷۰۷۰ برای ارتباط مردمی و اعلام نظر برای وضعیت نمازخانه ها و مساجد بین راهی در دستور کار است.

وی اظهار امیدواری کرد: شهروندان قبل از آغاز سفر به منظور مدیریت سفر خود در صورت استفاده از ناوگان عمومی ضمن تهیه بلیت مورد نیاز و نیز با بهره گیری از سامانه پیام کوتاه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.

پیرنون یادآور شد: این سامانه از طریق نرم افزار ۱۴۱ نیز قابل دسترسی است. و نرم افزار ۱۴۱ از طریق برنامه بازار و یا تارنمای www.۱۴۱.ir بصورت رایگان قابل دریافت و نصب بر روی گوشی های تلفن همراه است.