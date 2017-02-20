آمریکا به دنبال فشار بر کشورهای مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (۱ اسفند) با «چائو تائی بوک» رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس مجلس با اشاره به روابط خوب ایران و کره شمالی گفت: ما همواره به دنبال پایدار ماندن روابط با کره شمالی بودیم و از طرف دیگر از اینکه هیأت کره شمالی در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین شرکت می کند، تشکر می کنم. قطعا مسئله فلسطین یک موضوع بسیار مهم است و شرکت شما در این کنفرانس ارزشمند است.

وی با تقدیر از کمک های کره شمالی به ایران در دوره جنگ تحمیلی ادامه داد: آمریکایی ها همواره به دنبال فشار آوردن بر کشورهای مستقل هستند و آن ها نمی خواهند که آرامش در مناطق مختلف ایجاد شود، از این رو رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد آرامش در منطقه خاورمیانه و منطقه شبه جزیره کره است و ما در این عرصه با اقدامات تحریک آمیز ایالات متحده مخالف هستیم.

رئیس قوه مقننه بر لزوم گسترش و تقویت همکاری های پارلمانی میان ایران و کره شمالی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی دو کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد و باید برای تقویت آن راه کارهای مناسبی را اندیشید.

وی گفت: در شرایط کنونی منطقه به ویژه کشورهایی مانند سوریه و عراق به علت دخالت ها و فشارهای آمریکا آسیب دیده و در این کشورها، جریان های تروریستی را گسترش داده و این مشکلی برای منطقه است.

در این دیدار چائو تائی بوک رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی با اشاره به روابط دیرینه و گسترده ایران و کره شمالی گفت: همچنین ایران نقش گسترده ای در حمایت از اهداف مردم فلسطین، جنبش عدم تعهد و سوریه و کشورهای در حال توسعه دارد و قطعا کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین موفق خواهد بود.

وی گفت: دولت ایران در حوزه اقتصادی و تقویت قدرت دفاعی به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده است.

تائی بوک با اشاره به سیاست های ایالات متحده در عرصه بین الملل، افزود: آمریکایی ها همواره کشورهای مستقل را تحت فشار و تحریم قرار می دهند و قطعا برای خنثی کردن این اقدامات، گسترش روابط بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه آمریکا همیشه در امور داخلی کشورها دخالت می کند و این رویکرد هنوز نیز ادامه دارد، از این رو ایالات متحده همواره کشور کره شمالی را تهدید نظامی می کند، چون کره شمالی یک کشور ضدآمریکایی است.

تائی بوک بر لزوم گسترش روابط دو کشور ایران و کره شمالی به ویژه در حوزه پارلمانی تأکید کرد و گفت: کره شمالی خواهان گسترش روابط با ایران است.

رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی تصریح کرد: کره شمالی همواره به دنبال وحدت میان دو کشور کره شمالی و کره جنوبی بوده اما حضور آمریکایی ها در شبه جزیره کره مانع از تحقق این مسئله می شود.