خدمات ماموران شهرداری محمدیه در برفروبی معابر قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی کلیات بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری محمدیه یکشنبه شب باحضور حسین بهزادپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در صحن شورای شهر برگزار شد.

علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه در این جلسه گفت: بودجه پیشنهادی سال ۹۶ که دراوایل بهمن ماه تقدیم شورای اسلامی شهر شده پس از برگزاری سه جلسه اختصاصی و کارشناسی به مرحله پایانی رسیده و لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در دو بخش عمرانی و جاری تهیه و تنظیم شده است.

کاظمی بیان کرد: این بودجه با دقت فراوان زیر نظر شورا توسط کمسیون توسعه وعمران وحقوقی با حضور کارشناسان خبره و معاونین شهردار درسه نوبت بررسی شده و در مرحله نهایی تصویب کلیات آن قرارداریم.

رئیس شورای شهر محمدیه اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع یک جلسه دیگر نیز در خصوص بررسی و کارشناسی برخی از موارد فنی بودجه که مورد بحث است تشکیل خواهد شد و پس از اصلاحات تا هفته آینده کلیات آن به تصویب اعضای شورا رسیده و تقدیم شهرداری خواهد شد.

رئیس شورای شهر محمدیه خاطرنشان کرد: ضمن بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از معابر شهری و بررسی گزارش های مردمی خوشبختانه شاهد رضایت مندی شهروندان ازعملیات برف روبی مجموعه خدمات شهری شهرداری در پی بارش برف بودیم که از مدیریت و اقدام به موقع نیروهای خدماتی و تمامی عوامل خدمات شهری قدردانی می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه تصریح کرد: برف روبی و بازگشایی مسیرهای اصلی و شریانی در ساعات اولیه بارش، اقدام قابل تحسینی بود که از سوی حوزه خدمات شهری انجام گرفت و این رویکرد سبب کاهش نمک پاشی سطح معابر و جلوگیری از یخ زدگی و لغزندگی سطوح خیابان ها شده است.

کاظمی درادامه از اقدامات عوامل معاونت خدمات شهری شهرداری، بهزادپور شهردار و حسین عطایی فر دربرفروبی معابر تقدیر کرد.