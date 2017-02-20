راهنمایان گردشگری پیشگامان صنعت توریسم هستند

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز جهانی راهنمایان گردشگری به فعالان این عرصه اظهار کرد: حضور پررنگ راهنمایان گردشگری در مدیریت تورهای داخلی و خارجی، علاوه بر معرفی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری، موجب رونق مشاغل جاذب سفر و نیز تثبیت این حرفه فرهنگی به عنوان شغل در جامعه شده است.
رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین تصریح کرد: استان قزوین از نظر تعداد آثار تاریخی، رتبه نخست کشور را دارد و بهرهبرداری از این جایگاه بدون تلاش و کوشش مشاغل جاذب سفر نظیر: هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری میسر نخواهد بود.
وی با اشاره به میزبانی شهرداری قزوین از ۱۴۱ راهنمای گردشگری از ۲۱ کشور جهان در بهمنماه سالجاری در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین تأکید کرد: بدون شک حضور راهنمایان گردشگری در قزوین و آشنایی با ظرفیتهای گردشگری و اماکن تاریخی این شهر موجب معرفی قزوین در ابعاد جهانی خواهد شد که امیدواریم این حضور زمینه ساز افزایش تورهای گردشگری ورودی از کشورهای مختلف جهان به شهر فرهنگی و تاریخی قزوین باشد.
معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: بیشک راهنمایان گردشگری از پیشگامان اصلی توسعه صنعت گردشگری بوده و تأثیرات قابل توجهی را بر رشد این صنعت بالنده و پیشرو داشته و خواهند داشت.
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