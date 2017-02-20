نیروهای بومی در بیمارستان قرچک به کارگیری می شود

حسین لیاقتدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که عملیات ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی قرچک رو به اتمام است افزود: در همین راستا افراد بومی و ساکن قرچک که آبان ماه سال جاری در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی شرکت نموده و کارنامه قبولی یا مردودی در رشته های تحصیلی حسابداری، مدیریت دولتی، حقوق، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، تأسیسات، کامپیوتر، آمار، کتابداری، پرستاری، مامایی، کاردانی آزمایشگاه دارند بر اساس هماهنگی بعمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانداری قرچک می توانند در یکی از روزهای اداری تا ۲۱ اسفندماه جاری به کارگزینی مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراجعه و کارنامه یاد شده را تحویل دهند.

وی اظهار داشت:همچنین افراد بومی دارای کاردانی و کارشناسی هوشبری، اتاق عمل، پرستاری، متخصص طب اورژانس، متخصص بیهوشی، متخصص اطفال، متخصص داخلی، متخصص جراحی عمومی، متخصص ارتوپدی، متخصص داخلی مغز و اعصاب و متخصص قلب نیز می توانند برای حضور در این بیمارستان تا ۲۱ اسفند ماه به فرمانداری قرچک و یا شبکه بهداشت و درمان این شهرستان مراجعه کنند.

وی بیان کرد: تحویل کارنامه در حال حاضر هیچگونه تعهد استخدامی و اشتغال ایجاد نمی کند و در حال حاضر صرفا برای بررسی کارشناسی به منظور فراهم کردن زمینه بکارگیری و اشتغال در بیمارستان ۹۶ تختخوابی قرچک خواهد بود.

این مسئول اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته حتی الامکان از نیروهای بومی برای کار در این بیمارستان کمک خواهیم گرفت.