برگزاری جشن نیکوکاری از ۱۸ الی ۲۰ اسفند در استان کرمانشاه

غلامرضا نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه طی اسفند ماه امسال چون دیگر سنوات خبر داد.

وی با بیان اینکه در جشن نیکوکاری سال جاری سیاست های حوزه مشارکت های مردمی این نهاد مبنی بر کاهش پایگاه های مستقر در سطح شهرستان ها است، گفت: امسال این جشن ملی متناسب با فرهنگ بومی و ظرفیت های محیطی هر شهرستان برگزار خواهد شد.

نصوری تصریح کرد: جشن نیکوکاری سال ۹۵ طی روزهای ۱۸ الی ۲۰ اسفند ماه به مدت ۳ روز و با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم در قالب رایزنی و تعاملات با نیکوکاران، سازمان ها، ادارات و همچنین برگزاری ستاد و پایگاه های اصلی در شهرستان ها برگزار می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مقرر شده طی سال جاری در هر شهرستان استان کرمانشاه به ازای هر۵ هزارنفر جمعیت یک پایگاه و ستاد اصلی نیکوکاری مستقر شود، گفت: حدود ۴۰ پایگاه ثابت و سیار در استان کرمانشاه آماده جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری است.

وی با اشاره به اینکه در جشن نیکوکاری پیش رو طرح حامی یابی نیز برای جلب حمایت های خیران از ایتام و خانواده های مشمول طرح محسنین به صورت پررنگ اجرا می شود، افزود: برپایی ایستگاه های نقاشی و برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی با حضور مردم از دیگر برنامه این نهاد به شمار می رود که در حاشیه این جشن ملی به اجرا در می آیند.

نصوری با اشاره به اینکه هم اکنون خانوارهای نیازمند به کمک های حاصله از جشن نیکوکاری شناسایی شده اند، خاطرنشان کرد: تمامی کمک ها و درآمدهای جشن نیکوکاری امسال پیش از سال نو در میان خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع خواهد شد.

وی اشاره ای نیز به آمار سال گذشته داشت و گفت: در جشن نیکوکاری سال گذشته مردم خیر استان کرمانشاه ۱۹میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی به نیازمندان کمک کرده اند.

نصوری یادآور شد: تمامی کمک ها و درآمدهای جشن نیکوکاری امسال پیش از سال نو در میان خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع خواهد شد.