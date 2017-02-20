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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۰

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام خبر داد:

اجرای طرح ترافیکی ویژه پایان سال در ایلام

اجرای طرح ترافیکی ویژه پایان سال در ایلام

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از اجرای طرح ترافیکی ویژه ایام پایانی سال در اسفند ماه سال جاری در سطح استان خبر داد.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف روان سازی ترافیک و جلوگیری از بروز گره های ترافیکی ، با توجه به افزایش ترددهای درون شهری و انجام خریدهای نوروز در سطح استان اجرا می شود. 

وی افزود: در این طرح خودروهای پارک شده در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی و در پیاده روها، و خودروهایی که باتوقف دوبل منجر به سد معبر می شوند برابر مقررات با آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام با اشاره به اینکه توقف در محل های غیر مجاز و اختلال در عبور و مرور مصداق بارز تضییع حقوق دیگر استفاده کنندگان از راه است گفت:رانندگان از پارک خودروهای خود در محل های غیر مجاز و ایستگاه وسایل نقلیه عمومی جداً خودداری کنند.

وی در پایان از مردم عزیز تقاضا کرد حدالامکان جهت مراجعه به مرکز شهر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند با همراهی مردم در روزهای پایانی سال نیز ترافیک روانی در معابر درون شهری برقرار شود.

کد مطلب 3912062

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