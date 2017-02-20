کاهش ۱۱ درصدی مرگ عابران پیاده براثر تصادف در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ ماه امسال، تعداد ۱۸۲ نفر شامل۱۳۲ مرد و مابقی زن از عابرین پیاده در بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشت.

وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در ده ماه امسال را ۵۵۱ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۳ درصد کل تلفات حوادث رانندگی ده ماه امسال عابرین پیاده بودند و بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می‌شوند، افراد بالای ۶۱ سال با ۴۷ درصد و کمترین سنین ۱۰ سال با ۵ درصد قرار دارند.

وی اظهار داشت: ماه‌های مهر و تیر هر کدام با ۲۴ فوتی بیشترین و فروردین با ۱۲ مورد کمترین ماهی بود که این اتفاق در آن به ثبت رسید و بالاترین آمار فوتی‌های عابران پیاده در شهرستان‌های ساری با ۳۲، بابل با ۳۱ و قائمشهر با ۱۶ مورد و کمترین شهر مربوط به فریدونکنار و گلوگاه هر کدام با ۲ مورد فوتی ثیت شده است.

عباسی تصریح کرد: تعداد ۱۲۹ نفر (۷۱ درصد) درصد وسیله درگیر با عابرین خوروی های سواری، ۱۵ درصد وانت بار، هفت درصد کامیون، پنج درصد موتورسوار و دو درصد سایر موارد هستند. ضمن اینکه در بین خودروهای سواری بیشترین خودرو مربوط به پراید یا ۵۰ و پژو ۴۰۵ با ۱۷ و سمندبا ۱۵ مورد فوتی ثیت شده است.

این مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه ۵۵ درصد از محل تصادف عابرین در محور برون شهری و روستایی اتفاق افتاد، در خصوص افزایش سن سالمندی خاطر نشان کرد: این افزایش ایجاب می‌کند رانندگان در هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتری به عابرین، بخصوص عابرین سالمند داشته باشند، چرا که سالمندان به علت وجود مشکلات مفصلی اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل کند نمی‌توانند خود را هنگام حوادث رانندگی از مهلکه نجات دهند. و از طرف دیگر به علت بیماری‌های مزمن پوکی استخوان میزان شکستگی و در نتیجه بستری در بیمارستان افزایش می‌یابد که این خود ریسک مرگ و میر را در سالمندان بالا می‌برد.