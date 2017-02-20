کرمان دچار عقب ماندگی کاری است/مردم معطل نظرات شخصی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی یکشنبه شب در نشست صمیمی با اعضاء شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اینکه مشورت باعث رشد جامعه و شهرنشینی می شود، گفت: نظام شورای اسلامی شکل گرفته و نهاد پایداری شده است.

وی ادامه داد: اعضاء شورا در هر دوره توسط مردم انتخاب می شوند و در هر حقیقت هدف از تشکیل شوراها سرعت بخشیدن به مسیر پیشرفت است.

رزم حسینی تصمیمات کارشناسانه، مستدل و منطقی را قابل دفاع دانست و اظهار کرد: اهمیت شورای شهر بر هیچ کس پوشیده نیست و پروژه هایی که هم اینک در شهر کرمان در حال انجام است در این دوره شورا اجرایی شده که شورای شهر باید از این قبیل برنامه ها استقبال کند.

وی توجه به مرکز استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اینگونه نیست که مردم طاقت دشواری های ناشی از اجرای پروژه های شهری را نداشته باشند، اگر مردم یک دوره شش ساله را تحمل کنند شاهد اتفاقات خوبی در شهر کرمان خواهند بود.

استاندار کرمان تصریح کرد: باید اقدامات شایسته ای در شهر کرمان انجام و شرایط برای اجرای پروژه ها ایجاد شود و کرمان به سطحی برسد که قابل قیاس با سایر شهرهای بزرگ کشور باشد.

شهر کرمان زیبنده مردم خوب نیست

رزم حسینی با اشاره به اینکه کرمان دچار یک عقب افتادگی کاری است، تاکید کرد: سطح اختلاف مرکز استان کرمان با سایر مراکز استان ها فاحش است.

وی با اشاره به مشکلات مردم در شهر کرمان اظهار کرد: در حال حاضر شهر کرمان زیبنده این مردم خوب نیست.

استاندار کرمان با بیان اینکه پروژه های جدید مورد اقبال شورای شهر کرمان است و باید مزیت های پروژه ها برای مردم بیان شود، افزود: اگر پروژه ها به شیوه سنتی اجرا می شد زمان، وقت و مشکلات فراوانی ایجاد می کرد در حالی که پروژه های کرمان با بکارگیری شیوه های نوین در حال انجام بوده و فضای اطراف پروژه ها برای تردد باز است.

وی با اشاره به اینکه موسسه خاتم الانبیاء شخصی نبوده و دولتی و یک نهاد انقلابی مورد تایید نظام است، افزود: امروز با حضور فرمانده سپاه استفاده از تکنولوژی جدید در ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی کلید خورد که کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد.

رزم حسینی ادامه داد: شهر کرمان هم باید به موسسات غیردولتی برای ساخت و پیشرفت واگذار شود تا مردم در محیط مناسبی زندگی کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نباید معطل نظرات شخصی شوند، افزود: امکان اجرای پروژه های بیشتری در شهر کرمان وجود داشت.

کرمان باید به شهری مهاجرپذیر تبدیل شود

استاندار کرمان خطاب به اعضاء شورای شهر گفت: برای یک دوره تکلیف خود را روشن کرده و بگذارید کارها انجام شود؛ کرمان باید به شهری مهاجر پذیر از خارج از استان و نه از روستاها تبدیل شود.

رزم حسینی هم دلی، اتحاد و صمیمیت را رمز موفقیت جوامع دانست و ادامه داد: وحدت موجود در استان کرمان کم نظیر است و ما به عنوان خدمتگذاران مردم از مسائل سیاسی پرهیز می کنیم اما از حق مردم نمی گذریم.

وی با اشاره به اینکه به دنبال سبک جدید اداره کرمان در کشور هستیم، افزود: نهادهای اقتصاد مقاومتی می توانند کشور را نجات دهند که در کرمان جوانه های آن زده شده است و چنانچه این امر در کرمان نهادینه شود الگویی برای سایر استان ها خواهد شد.

استاندار کرمان تصریح کرد: امروز در کرمان به دنبال سبک جدید و متفاوتی از گذشته هستیم که در واقع همین اقداماتی است که در استان برای توسعه متوازن با حضور موسسات غیردولتی انجام می شود و در حال حاضر ۱۸ موسسه اقتصادی در این استان حضور پیدا کرده اند.

به مصوبات شوراهای قبل احترام بگذاریم

وی با اشاره به اینکه تردید در این مسئله وجود ندارد که کارها باید به صورت کارشناسی و تخصصی انجام شود، افزود: تصمیمات باید براساس نظرات کارشناسی اخذ شود و نباید اجازه دهیم نظرات شخصی باعث عقب افتادگی استان شود.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه باید جایگاه قانونی خود را بشناسیم، ادامه داد: اعضاء شورا اگر در شورای شهر قبلی جابجایی خانه شهر مصوب شده است باید احترام بگذارند.

وی راه اندازی جنجال در فضای مجازی را به ضرر جامعه دانست و تصریح کرد: نگویید مردم مخالف تخریب خانه شهر هستند تحت تاثیر چهار گروه فعال در فضای مجازی قرار نگیرید؛ مردم در کوچه و بازار حضور دارند و همان هایی هستند که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه آفرینی کردند.

استاندار کرمان ادامه داد: مدیران استان ها نباید تحت تاثیر فضای مجازی قرار گیرند و باید در مسیر قانونی اقدامات لازم انجام شود.

رزم حسینی گفت: مدیریت استان علاقمند به تحمیل مسائل نیست و حتی به موسسات اقتصادی که در کرمان حضور پیدا کرده اند هم چیزی را تکلیف نکرده ایم و به سلایق کاری آنها احترام می گذاریم و به آنها اعلام شده است که دولت پشتیبان فعالیت های اقتصادی و توسعه ای است.

وی گفت: پروژه مترو فرصتی بود که در دوره چهارم شورا از دست رفت؛ نگذارید آیندگان از این صنعت پاک محروم شوند.

استاندار کرمان از اعضا شورا خواست تا آخرین لحظه خود در شورای شهر با قدرت کار را ادامه داده و پروژه های جدید آغاز کنند و یادآور شد: در حال حاضر موسسات در کرمان پای کار هستند، پروژه ها در حال اجراست.

رزم حسینی تصریح کرد: دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است اما این باعث نشده که کارها تعطیل شود.

وی ادامه داد: هر مسئولی که برای توسعه و آبادانی تلاش کند در حافظه مردم ماندگار می شود و مردم باید احساس کنند با آنها صادقانه رفتار می شود.

رزم حسینی گفت: چرا در آستانه انتخابات بحث خانه شهر راه افتاده است؟ توجه کنید چه هزینه ای را به مردم تحمیل می کنید.

وی با تاکید بر اینکه مسائل و اختلافات شخصی نباید رسانه ای شود، افزود: باید عمق وحدت به صورت عملی روز به روز بیشتر شود.

پروژه های خاتم الانبیاء مطابق برنامه زمان بندی در حال انجام است

استاندار کرمان خواستار تعیین تکلیف قرارداد پروژه های در حال اجرای توسط خاتم الانبیاء در شهر کرمان توسط شورای شهر شد و ادامه داد: پروژه های خاتم طبق زمان بندی در حال اجراست.

وی با تاکید بر اینکه نقش نظارتی و حکومتی خود را با قدرت اعمال می کنیم، افزود: در صورت لزوم در مسائل ورود و دخالت می کنیم.

رزم حسینی از اعضاء شورای شهر خواست که نظراتشان در خصوص پروژه ها را با جرات بیان کنند و گفت: کار مردم نباید متوقف شود؛ در استان کرمان به دنبال دوستی، هم دلی برای آبادانی هستیم.

استاندار کرمان گفت: شرایط استان کرمان ویژه است باید مقداری گذشت داشته و محاسبات مادی را لحاظ نکنیم چرا که با نهاد اقتصاد مقاومتی می توان کارهای بزرگی بدون تکیه به پول دولت انجام داد.

وی ادامه داد: حکم تاریخی شهر کرمان این است که آباد شود و این در حالیست که بودجه شورا و شهرداری بیشتر از بودجه عمرانی استان کرمان است.

استاندار کرمان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات شوراها از مردم خواست نقش مشارکیت خود را پررنگ ایفا کرده و به افراد متخصص و متبحر رای دهند و گفت: کمبود اعتبار در تمامی حوزه ها وجود دارد اما این مسئله نباید باعث مانع از انجام کارها شود.