تقدیر فعالان رسانه ای از برپایی نمایشگاه مطبوعات در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان رسانهای مازندران با تهیه طوماری خطاب به ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران از برپایی موفق نمایشگاه مطبوعات در استان تقدیر کردند.
در این طومار که شمار زیادی از مدیران مسئول، سرپرستان و خبرنگاران رسانه های مختلف فعال در استان مازندران آن را امضاء کردهاند از تلاشهای احد جاودانی مدیرکل، عباس زارع معاون فرهنگی و فرجی رئیس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در راستای برگزاری شایسته نمایشگاه مطبوعات و رسانههای مجازی استان مازندران قدردانی شده است.
در این طومار، تأکید شده است؛ انتظار میرود در سالهای آتی، ضعفهای موجود در نمایشگاه امسال هم مرتفع شده و مورد رضایت بیشازپیش رسانهها واقع شود.
به باور امضاء کنندگان، امسال نمایشگاه با شرایطی بهمراتب بهتر از سالهای گذشته برپاشده و علیرغم برخی کاستیها همچون محدودیت فضا، استقرار چند رسانه در یک غرفه، فقدان سیستم گرمایشی مناسب، اما با مدیریت شایسته معاونت فرهنگی و اداره مطبوعات به بهترین نحو به پایان رسیده است.
نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران در قالب ۷۰ غرفه از ۲۶ تا ۲۹ بهمن ماه در ساری برگزار شد.
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