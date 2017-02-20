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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۱

معاون شهردار کرمان خبر داد:

مناسب سازی یکی از خیابان‌های کرمان برای سهولت در تردد توان‌یابان

مناسب سازی یکی از خیابان‌های کرمان برای سهولت در تردد توان‌یابان

کرمان - معاون خدمات شهری شهرداری کرمان از مناسب سازی یکی از خیابان‌های شهر کرمان برای سهولت در تردد توان‌یابان به عنوان پایلوت خبر داد.

محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه هفته گذشته شهرداری اظهار کرد: طی نشستی با حضور معاونان شهرسازی، خدمات شهری، عمرانی و اجتماعی شهرداری، شهرداران مناطق و نماینده بهزیستی در امور مناسب سازی معابر، یکی از خیابان های شهر کرمان به عنوان پایلوت انتخاب شد.  

وی با بیان اینکه اصول مناسب سازی در پارک های جدید شهر رعایت شده است، تاکید کرد: با ابلاغ بخشنامه استانداری به شهرداری کرمان، جلسه ای در معاونت خدمات شهری تشکیل و مقرر شد این دستورالعمل توسط شهرداران مناطق اجرا شود.

محمدرضاخانی از بازنگری ضوابط طرح تفضیلی در کمیسیون ماده پنج برای مناسب سازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین مقرر شد شهرداران مناطق بر اساس اولویت، معابر منطقه تابعه را اصلاح کنند.

کد مطلب 3912084

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