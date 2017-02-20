۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت سفید در گیلان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان، از ابتدای سال تاکنون ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت سفید در قالب هشت فقره کالابرگ در گیلان توزیع شده که از این مقدار ۱۳ میلیون و ۳۸۸ هزار لیتر مربوط به مناطق صعب العبور یعنی معادل ۸۰ درصد سهمیه این مناطق بوده است.

همچنین آخرین کالا برگ سال جاری مربوط به اسفند ماه به میزان ۲۱۰ لیتر برای دریافت نفت سفید اعلام شد.

شهروندان می توانند با در دست داشتن کالابرگ های جدید به شماره های ۱۰۸، ۲۰۸، ۳۰۸ و ۵۰۸ از سهمیه نفت سفید خود استفاده کنند.

کالابرگ ها تا ۳۰ اسفند ماه سال جاری دارای اعتبار دریافت است و مهلت دریافت سهمیه نفت سفید با کالابرگ های شماره ۱۰۷، ۲۰۷، ۳۰۷ و ۵۰۷ نیز تا ۱۰ اسفند ماه است.

استان گیلان درحال حاضر دارای ۵۶ هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید است و عملیات توزیع این فرآورده نفتی توسط ۳۶۵ فروشندگی فعال و ازطریق ۹ ناحیه (رودبار، رودسر، لاهیجان، انزلی، تالش، صومعه سرا، آستارا، فومن و رشت) انجام می شود.