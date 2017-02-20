خیرآباد دومین منطقه سرد کشور در ۲۴ ساعت گذشته بود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو افزود: آسمان زنجان صاف وقسمتی ابری خواهد بود و وزش باد استان زنجان را فرا می گیرد و توصیه می شود شهروندان زنجانی به علت وزش باد از تردد در ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: تا اواخر هفته در استان زنجان سامانه بارشی نداریم.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از امروز تا اواخر هفته هر روز یک الی دو درجه سانتیگراد گرم می شود.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ یاعت گذشته اشاره کرد و گفت: زنجان و قیدار با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند و ایستگاه خیر آباد با ۲۵ درجه سانتیگراد سردترین منطقه در استان و دومین منطقه سرد در کشور بوده است و آببر هم با۱۲ درجه سانتیگراد گرمترین بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرم شده است.