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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

برای دومین روز متوالی؛

خیرآباد دومین منطقه سرد کشور در ۲۴ ساعت گذشته بود

خیرآباد دومین منطقه سرد کشور در ۲۴ ساعت گذشته بود

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: خیرآباد با ۲۵ درجه سانتیگراد اولین منطقه سرد در استان و دومین منطقه سرد در سطح کشور بوده است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو افزود: آسمان زنجان صاف وقسمتی ابری خواهد بود و وزش باد استان زنجان را فرا می گیرد و توصیه می شود شهروندان زنجانی به علت وزش باد از تردد در ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: تا اواخر هفته در استان زنجان سامانه بارشی نداریم. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از امروز تا اواخر هفته هر روز یک الی دو درجه سانتیگراد گرم می شود. 

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ یاعت گذشته اشاره کرد و گفت: زنجان و قیدار با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند و ایستگاه خیر آباد با ۲۵ درجه سانتیگراد سردترین منطقه در استان و دومین منطقه سرد در کشور بوده است و آببر هم با۱۲ درجه سانتیگراد گرمترین بوده است. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرم شده است. 

کد مطلب 3912097

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