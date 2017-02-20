تئاتر «قوی سپید» در مجتمع فرهنگی فرشچیان به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور و تالار هنر - تئاتر «قوی سپید» به کارگردانی احسان جانمی را به روی صحنه برد.

داستان نمایش قوی سپید که در سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۵ در اصفهان می‌گذرد، روایت سرکار استوار سالک است که در زمان کشف حجاب باید بانوی مجتهده امین را دستگیر کند و وی در رویارویی با ایشان دچار تحول شخصیتی می‌شود.

این نمایش تقابل سلوک و رفتار دو انسان یعنی بانو مجتهده امین و استوار سالک می پردازد و تأثیر حاجیه خانم مجتهده امین بر فرهنگ شهر و موضوع حجاب را به نمایش می‌گذارد.

نمایشی با بیش از ۳۰ بازیگر فعال تئاتر

در «قوی سپید» رسول هنرمند، مهدی شهداد، حسن جویره، محمد ترابی و آرزو نادری و ۳۰ بازیگران فعال تئاتر اصفهان به ایفای نقش می‌پردازند.

تئاتر «قوی سپید» به نویسندگی مصطفی جعفری خوزانی و کارگردانی احسان جانمی تا روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه از ساعت ۱۸و ۳۰ دقیقه در تالار مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان واقع در پل ابوذر، ابتدای خیابان توحید اجرا می‌شود.

اجرای تئاتر قوی سپید، ویژه هنرمندان، خبرنگاران و اصحاب رسانه

این نمایش فردا از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه این نمایش ویژه هنرمندان، خبرنگاران و اصحاب رسانه اجرا می شود.

گفتنی است این روزها در شهر اصفهان دومین جشنواره تئاتر و سرود شاهد نیز در حال برگزاری است.