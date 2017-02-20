قرعه کشی مرحله یک چهارم مسابقات مشخص شد/ تقابل دو چینی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان روز گذشته در حالی در محل برگزاری این رقابت ها در تهران به پایان رسید که «ونجون جو» و «شونگیی تان» از چین، «الکساندرا کاستنیوک» از روسیه و «هاریکا دروناوالی» موفق به شدند به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات صعود کنند. پیش از آن و در پایان دومین روز این مرحله از رقابت ها، «استفانوا»، «زاگنیدره»، «شینچن نی» و «موزیچوک» راهی مرحله یک چهارم شده بودند.

بدین ترتیب این هشت بازیکن از امروز در مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان و برای صعود به مرحله پنجم و نیمه نهایی رو در روی هم قرار می گیرند. قرعه کشی این مرحله از رقابت ها انجام شده که بر اساس آن یکی از شانس های مسلم قهرمانی یعنی «ونجون جو» از چین به مصاف هموطن خود «شونگیی تان» می رود. «شین چن نی» هم که پدیده مسابقات تا به این مرحله بوده است باید رو در روی «الکساندرا کاستینوک» قرار بگیرد.

دیگر اینکه «هاریکا دروناوالی» و «زاگنیدره» با هم رقابت خواهند داشت و «استفانوا» و «موزیچوک» هم رو در روی هم قرار می گیرند.

دیدارهای اول و دوم مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان طی امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) برگزار می شود. در صورت نیاز، دیدارهای تکمیلی و پلی آف نیز روز سه شنبه برگزار می شود تا در نهایت چهره چهار شطرنجباز برتر مسابقات مشخص شود.