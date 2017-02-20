  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۳

شطرنج قهرمانی زنان جهان - تهران؛

قرعه کشی مرحله یک چهارم مسابقات مشخص شد/ تقابل دو چینی

قرعه کشی مرحله یک چهارم مسابقات مشخص شد/ تقابل دو چینی

هشت بازیکن برتر مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان بر اساس قرعه کشی انجام شده از امروز برای صعود به مرحله نیمه نهایی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان روز گذشته در حالی در محل برگزاری این رقابت ها در تهران به پایان رسید که «ونجون جو» و «شونگیی تان» از چین،  «الکساندرا کاستنیوک» از روسیه  و «هاریکا دروناوالی» موفق به شدند به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات صعود کنند. پیش از آن و در پایان دومین روز این مرحله از رقابت ها، «استفانوا»، «زاگنیدره»، «شینچن نی» و «موزیچوک» راهی مرحله یک چهارم شده بودند.

بدین ترتیب این هشت بازیکن از امروز در مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان و برای صعود به مرحله پنجم و نیمه نهایی رو در روی هم قرار می گیرند. قرعه کشی این مرحله از رقابت ها انجام شده که بر اساس آن یکی از شانس های مسلم قهرمانی یعنی «ونجون جو» از چین به مصاف هموطن خود «شونگیی تان» می رود. «شین چن نی» هم که پدیده مسابقات تا به این مرحله بوده است باید رو در روی «الکساندرا کاستینوک» قرار بگیرد.

دیگر اینکه «هاریکا دروناوالی» و «زاگنیدره» با هم رقابت خواهند داشت و «استفانوا» و «موزیچوک» هم رو در روی هم قرار می گیرند.

دیدارهای اول و دوم مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان طی امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) برگزار می شود. در صورت نیاز، دیدارهای تکمیلی و پلی آف نیز روز سه شنبه برگزار می شود تا در نهایت چهره چهار شطرنجباز برتر مسابقات مشخص شود.

کد مطلب 3912102
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها