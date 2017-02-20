بازرسی از بوفه مدارس ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز همتی اظهار داشت: گشت های مشترک و بازرسی از بوفه مدارس شهرستان های استان با حضور کارشناسان این اداره کل به اتفاق کارشناسان آموزش وپرورش به منظور بازرسی و کنترل اقلام ومواد غذایی عرضه شده در بوفه مدارس در حال اجراست.

مدیر کل استاندارد ایلام با اعلام این مطلب که جهت کنترل اقلام مشمول مقررات استاندارد اجباری، بوفه های مدارس استان نیز بازدید می شوند، گفت: بوفه های مدارس صرفا مجاز به عرضه مواد غذایی و کالاهای دارای علامت استاندارد ملی ایران و دارای تاریخ تولید و انقضا هستند.

همتی افزود: طرح کنترل بوفه مدارس استان ایلام آغاز شده است و تاکنون بوفه ۵۰مدرسه در شهرستانهای ایلام ،سرابله ودره شهر توسط کارشناسان استاندارد مورد بازدید قرار گرفته است وتا پایان سال در سایر شهرستانهای استان ادامه خواهد داشت.