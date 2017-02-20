کاشان در زمره ۵ کاندیدای نهایی پایتخت کتاب ایران قرار گرفت

مصطفی جوادی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از میان ١٠۳ شهر شرکت کننده در سومین دوره از جشنواره «انتخاب پایتخت کتاب ایران» ٢٠ شهر از جمله کاشان برای راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی معرفی شدند و در نهایت این شهرستان در زمره یکی از ۵ کاندیدای نهایی کسب این عنوان قرار گرفت.

وی افزود: کاشان با ارائه ٦٠ طرح در سومین دوره از طرح پایتخت کتاب ایران شرکت کرد که تشکیل باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان، صبحگاه کتاب، زنگ کتاب پدر و مادر و اهدای ٥٠ میلیون ریال کتاب به کتابخانه های مدارس از جمله آنها بوده است.

انتخاب روستای «علوی» کاشان به عنوان یکی از ١٠ روستای برتر دوستدار کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با بیان اینکه شهرهای اهواز و نیشابور در دوره‌های پیشین به‌عنوان پایتخت کتاب انتخاب شده بودند ، تاکید کرد: آئین معرفی پایتخت کتاب ایران و روستاهای برتر دوستدار کتاب دوم اسفند ساعت ١٥ در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه روستای «علوی» کاشان از میان یک هزار روستای شرکت کننده در طرح سومین جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» کشور، به عنوان یکی از ١٠ روستای برتر دوستدار کتاب کشور معرفی شد، ادامه داد: روستای علوی با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی در زمینه کتاب و کتابخوانی و همچنین طرح‌های جدید برای ایجاد انگیزه بین جوانان و نوجوانان برای مطالعه موفق به کسب این رتبه شده است.