تولید ۱۲ میلیون دز واکسن بروسلوز در کشور/صرفه جویی ۸ میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رامین باقری نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به تولید ۱۲ میلیون دز واکسن بروسلوز گوسفندی (تب مالت) در موسسه رازی اشاره کرد و گفت: یازده میلیون دز از این واکسن در چهارماهه نخست سال جاری به سازمان دامپزشکی کشور تحویل داده شد.

باقری نژاد فصل واکسیناسیون بروسلوز گوسفندی (تب مالت) را نیمه نخست سال اعلام کرد و گفت: تولید این واکسن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی در بخش دیگری با اشاره به تولید یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار دز واکسن بروسلوز گاوی ۲۰ دزی در سال جاری، گفت: سال گذشته واکسن بروسلوز گاوی دز کامل به‌صورت ویال های ۵ دزی به سبد فرآورده‌های تولیدی این بخش اضافه شد.

رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن‌های بروسلوز موسسه رازی با تأکید بر اینکه این مهم به خواست سازمان دامپزشکی بوده است، گفت: به همین منظور سال گذشته ۱۵۰ هزار دز از این واکسن برای نخستین بار در کشور تولید و به این سازمان تحویل داده شد.

باقرنژاد از افزایش دو برابری واکسن بروسلوز گوسفندی (تب مالت) در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ هزار دز از این فرآورده توسط موسسه رازی در سال جاری تولید شد که این مهم مانع خروج هشت میلیون دلار ارز از کشور شده است.

رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن‌های بروسلوز موسسه رازی بابیان اینکه بخش بروسلوز موسسه رازی تنها تولیدکننده واکسن‌ها و آنتی‌ژن‌های مصرف دامپزشکی کشور محسوب می‌شود، گفت: قدمت تولید این فرآورده‌ها توسط موسسه رازی به بیش از شش دهه می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه این فرآورده نقش بسیار مهمی در کنترل و مبارزه با این بیماری در جمعیت دامی کشور داشته است، افزود: ازآنجاکه بیماری بروسلوز در دام‌ها به‌عنوان بیماری مشترک با انسان مطرح است و بیماری قابل‌انتقال از دام به انسان محسوب می‌شود، فرآورده‌های این بخش موسسه رازی از اهمیت بالایی در جلوگیری از بیماری بروسلوز یا تب مالت در انسان دارد.

باقرنژاد با اشاره به اینکه این بخش تولیدکننده واکسن‌ها و آنتی‌ژن‌های مصرف دامپزشکی است، واکسن‌های بروسلوز گوسفندی، بروسلوز گاوی، آنتی‌ژن‌های رایت، رزبنگال و رینگ تست شیر که برای تشخیص بیماری در جمعیت‌های دامی به‌کاربرده می‌شود را از تولیدات مهم این بخش برشمرد.