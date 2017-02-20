لزوم تعمیق فرهنگ عشایری/سفره های آب زیرزمینی تغذیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر یکشنبه در شورای عشایری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: با وجود اینکه شهرستان رفسنجان در منطقه کویری واقع شده و با وضعیت آب و هوایی و با خشکسالی‌های پی‌درپی دست و پنجه نرم کرده، اما با این وجود این شهرستان علاوه بر کشاورزی و تولید پسته، در حوزه دامداری نیز تولیدات خوبی داشته است.

وی افزود: یک‌سوم مرغ استان کرمان در رفسنجان تولید می شود و مرغداری های خوب و واحدهای فعال و دو کشتارگاه صنعتی در حوزه مرغ در رفسنجان وجود دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در رفسنجان داریم که نیمی از آن در حوزه عشایری است که پرورش آنها زحمت می خواهد که قابل تقدیر است.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: روزانه در رفسنجان ۵۰ تن شیر تولید می‌شود و در حوزه آبزیان نیز ظرفیت بالایی داریم و این نشانه درایت و هوشمندی مردم است که در تمام حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

ملانوری در ادامه با اشاره به نگرانی هایی که نسبت به تداوم خشکسالی ها وجود داشت به بارندگی های اخیر در استان و کشور اشاره کرد و گفت: در طول سال زراعی جاری تنها سه میلیمتر بارندگی داشتیم و در طول ۱۸ سال گذشته تا الان هیچ سالی خشک سال تر از امسال نبود اما میزان بارندگی های اخیر را نه تنها در استان بلکه در کشور مشاهده کردید که بسیار مناسب و بی سابقه بود.

وی افزود: این بارندگی ها، علاوه بر اینکه خسارت چندانی نداشت، سفره‌های آب زیرزمینی نیز تغذیه شد و خوشحالی کشاورزان را در پی داشت.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار کرد: با وجود این نعمت الهی، کشاورزان و دامداران باید از اسراف و بی‌برنامگی به‌ویژه در مورد منابع آب پرهیز کرده و از نعمت‌های خداوند به درستی استفاده کنند.

ملانوری اضافه کرد: حوزه عشایری تنها نباید به اینکه مرتعی باشد و آبی استفاده شود، بسنده کند، بلکه باید به تمام مسائل مربوط به عشایری از جمله فرهنگ عشایری ورود کنند. باید بازی‌ها و فرهنگ عشایری را رونق و ترویج داد و در حوزه فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد.