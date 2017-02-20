مشکل آب روستای حصار خروان در محمدیه برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه و نمایندگان روستای حصار خروان، دهیار و جمعی از کشاورزان، معتمدین این روستا که روز دوشنبه درصحن شورای اسلامی شهر محمدیه برگزار شد درخصوص تعیین سهم آب کشاورزان روستای حصار خروان که ازرودخانه روستای شترک قطع شده بحث وتبادل نظر شد.

سید میثم حسینی دهیار روستای حصار خروان دراین جلسه گفت:بیش از۷۰ الی ۸۰ هکتار از باغهای سنتی روستای حصار خروان از آب رودخانه روستای شترک بهرمند می شد و کشاورزان روستای حصار خروان طبق اسنادی که در دست دارند ازسال ۱۳۳۲ براساس تقسیمات آب های جاری مانند رودخانه ها سهم عمده ای از آب رودخانه شترک که ازشمال شهر محمدیه می گذرد بهرمند بودند.

وی اضافه کرد: متاسفانه با اجرای پروژه های عمرانی درضلع شمال شرقی این شهر بطور کامل مسیر آبی که از رودخانه شترک به سمت باغات روستای حصار خروان هدایت می شد تخریب واز بین رفته است وبا این عمل بیش از ۷۰ الی ۸۰ هکتار ازباغ های کشاورزان درمعرض خطر وخشک شدن قرار گرفته و یا هزینه آب بهای سنگینی را در تامین آب مورد نیاز باغ های خود از کانال آب تحمیل کرده است.

وی خواستار حل این مشکل شد تا کشاورزان این روستا که سهم بسزایی درکشاورزی منطقه دارند متضرر نشوند.

حسین بهزاد پور شهردار محمدیه هم درخصوص درخواست کشاورزان گفت: با توجه به اهمیت حفظ کشاورزی و باغهای سنتی برای حل مشکل تامین آب اقدام لازم را انجام می دهیم و اعضاء شورا و شهرداری محمدیه نیز به این موضوع توجه و رسیدگی خواهند کرد تا حقی از کشاورزان ضایع نشود.



شهردار محمدیه درخصوص اجرای پروژه عمرانی درمسیر آب کشاورزان روستای حصار خروان تصریح کرد: شهرداری محمدیه با مطالعه و گرفتن استعلام از دستگاه های ذیربط بخصوص شرکت آب و اداره منابع طبیعی اقدام به اجرای پروژه عمرانی در این منطقه کرده است و اگر خطایی هم صورت گرفته از سوی شهرداری نبوده و دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند که جواب استعلام این شهرداری را در اجرای پروژه خود درمسیر آب کشاورزان روستای حصار خروان دریافت شده است.

شهردار محمدیه ابراز امیدواری کرد با همکاری وتعامل نسبت به حل مشکل کشاورزان و تامین آب رودخانه شترک برای سیراب شدن باغ ها واراضی کشاوزی اقدام شود.

موسوی یکی از کشاورزان و باغداران این روستا نیز بیان کرد: با تخریب این مسیر علاوه بر از بین رفتن چند هکتار از اراضی کشاورزی و باغ های سنتی دهها نفر بیکار شده اند.

وی گقت: بهترین راه حل برطرف شدن این مشکل ایجاد یک کانال و یا نهر روباز به همان مقدار تخریب شده ازسوی شهرداری محمدیه است که بایستی این کار صورت گیرد و انتظار داریم کشاورزان برای انتقال وایجاد این مسیر با شهرداری همکاری کنند.

در پایان مقرر شد جلسه مشترکی بین شهرداری محمدیه، کشاورزان روستای حصارخروان و شرکت آب منطقه ای و اداره منابع طبیعی برای حل مشکل تشکیل شده و مسائل بررسی شود.

