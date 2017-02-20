نمایشگاه محصولات تولیدی بانوان کارآفرین قرچک برپا می شود

مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: این نمایشگاه برای دومین بار از روز سه شنبه سوم اسفند ۹۵ همزمان با ایام فاطمیه در محل نمایشگاه های دائمی شهرستان قرچک با همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد، اداره آموزش فنی و حرفه ای، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، و بهزیستی برگزار و با حضور جمعی از مسئولان افتتاح میشود.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک بیان داشت: قرچک به دلیل برخورداری از فرهنگ و آداب های متنوع و موقعیت جغرافیایی ویژه در استان تهران می تواند در این مسیر پیشتاز باشد.

وی عنوان کرد: آداب و رسوم و خرده فرهنگ های موجود در شهرستان قرچک باید در قالب برنامه ها و نمایشگاه ها به مردم منطقه و استان تهران معرفی شود.

مرسلپور افزود: در این نمایشگاه محصولات تولیدی بانوان کارآفرین قرچک از جمله قالی، ظروف سفالی، گلیم، تابلوهای معرق و جعبه های هدیه با برپایی ۳۰ غرفه و به منظور نمایش توانمندی بانوان شهرستان در معرض دید و فروش علاقه مندان قرار می گیرد.

فرماندار شهرستان قرچک خاطر نشان کرد: دومین نمایشگاه و فروشگاه محصولات تولیدی بانوان کارآفرین در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان، از روز سه شنبه سوم اسفند ماه به آدرس قرچک، بلوار اصلی، روبروی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به مدت ۱۰ روز از ساعت ۹ تا ۲۰ پذیرای علاقمندان است.