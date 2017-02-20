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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۵

دبیر اجرایی نمایشگاه سراسری کتاب ایلام خبر داد:

حضور ۲۰۰ ناشر در دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام

حضور ۲۰۰ ناشر در دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام

ایلام-دبیر اجرایی نمایشگاه سراسری کتاب ایلام گفت: ۲۰۰ ناشر از مناطق مختلف کشور در دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد زهرایی با بیان اینکه این نمایشگاه هشتم تا ۱۳ اسفندماه جاری در شهر ایلام برگزار می شود، افزود: کتاب های این نمایشگاه با موضوع های مختلف آموزشی، تاریخی، علمی، روانشناسی، مذهبی، ادبیات، ورزشی، کودک و نوجوان است که به منظور رفاه حال مردم با ۳۰درصد به بازدید کنندگان عرضه خواهد شد.

دبیر اجرایی نمایشگاه سراسری کتاب ایلام ترویج فرهنگ مطالعه و ارائه تازه های نشر را از مهم ترین اهداف برپایی این نمایشگاه برشمرد.

در نهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام در سال گذشته بیش از ۲۸۰ ناشر از استان های مختلف کشور حضور داشتند حدود سه میلیارد ریال بن خرید کتاب به فروش رفت.

کد مطلب 3912117

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