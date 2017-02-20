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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۸

به میزبانی هیات قایقرانی بوشهر؛

اولین فستیوال بین‌المللی قایقرانی با حضور اسپانیا برگزار می‌شود

اولین فستیوال بین‌المللی قایقرانی با حضور اسپانیا برگزار می‌شود

اولین دوره فستیوال بین المللی قایقرانی در حالی از فردا در شهر بوشهر آغاز به کار می کند که تنها شاهد حضور تیم اسپانیا به عنوان تیم خارجی در این رقابتها خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره فستیوال بین المللی قایقرانی به همت هیات قایقرانی بوشهر قرار است از چهارم اسفندماه به مدت سه روز در آبهای این شهر برگزار شود. این رقابتها به میزبانی سه باشگاه ورزشی قایقرانی دولاب، سکان تهران و میداف برگزار خواهد شد.

طبق اعلام میزبان در این دیدارها ۱۷ استان کشور به همراه یک تیم خارجی حضور می یابد. تلاش مسئولین برای حضور کشورهای خارجی به ثمر ننشست تا تنها شاهد حضور کشور اسپانیا در این دیدارها باشیم.

این رقابتها در سه رشته آبهای آرام، روئینگ و دراگون بوت و در دو بخش زنان و مردان دنبال خواهد شد. قایقرانی در مواد کایاک و کانو کانادایی و روئینگ مسافت های ۲۰۰ متر و ۵ کیلومتر و دراگون بوت در مسافت های ۲۰۰و دو هزار متر در دهکده گردشگری بوشهر به رقابت می پردازند.

میزبان این رقابتها برای برترین ها نیز جوایزی اعلام کرده است. یک میلیون تومان، ۷۵۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان جوایز نفرات اول تا سوم خواهد بود.

فستیوال بین المللی قایقرانی با حضور ۱۷ استان کشور و تیم قایقرانی اسپانیا از چهارم تا ششم اسفند ماه در منطقه گردشگری بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 3912118

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