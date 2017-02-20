مصاف تیم مرودشت با توسعه و عمران بافق

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور سه شنبه سوم اسفند با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

تیم هیئت هندبال مرودشت که به عنوان نماینده استان فارس در این رقابت ها حضور دارد نیز رقیب توسعه و عمران قعرنشین است.

تیم مرودشت تا پایان هفته چهاردهم و کسب۱۵ امتیاز چهارم است و توسعه و عمران بافق هم با ۱۰ امتیاز مکان نهم جدول این رقابت ها را در اختیار دارد.

هیئت مرودشت در بازی هفته پیش خود با نتیجه ۳۱ بر ۲۸ مقابل شهرداری ارومیه به پیروزی رسیده بود.