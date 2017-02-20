  1. استانها
  2. فارس
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۷

لیگ برتر هندبال

مصاف تیم مرودشت با توسعه و عمران بافق

مصاف تیم مرودشت با توسعه و عمران بافق

شیراز- تیم هیئت هندبال مرودشت در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به مصاف توسعه و عمران بافق می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور سه شنبه سوم اسفند با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

تیم هیئت هندبال مرودشت که به عنوان نماینده استان فارس در این رقابت ها حضور دارد نیز رقیب توسعه و عمران قعرنشین است.

تیم مرودشت تا پایان هفته چهاردهم و کسب۱۵ امتیاز چهارم است و توسعه و عمران بافق هم با ۱۰ امتیاز مکان نهم جدول این رقابت ها را در اختیار دارد.

هیئت مرودشت در بازی هفته پیش خود با نتیجه ۳۱ بر ۲۸ مقابل شهرداری ارومیه به پیروزی رسیده بود.

کد مطلب 3912121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها