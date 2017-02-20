به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره استانی تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر با هدف ارتقای سطح کیفی هنرهای نمایشی و موسیقی جامعه تحت پوشش و ترویج فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت از هفتم تا ۱۰ اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.

از بین ۸۰ اثر نمایشی که تا پایان مهلت ارسال آثار، به دبیرخانه دومین جشنواره شاهد اصفهان ارسال ‌شده بود تنها ۹ اثر صحنه‌ای و چهار تئاتر خیابانی به بخش مسابقه راه یافتند که در روزهای شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم اسفندماه در اصفهان اجرا می‌شوند.

بر این اساس در روز شنبه هفتم اسفندماه ۳ تئاتر صحنه ای شامل «صدای سکوت» به کارگردانی حسین عبداللهی، «آخرین نامه» به کارگردانی پیام میرکی و «کابوس همراه» به کارگردانی حمیدرضا رنجکش به ترتیب در سانس‌های ۱۷، ۱۹ و ۱۵ در سالن آمفی تئاتر نگارستان امام خمینی (ره) ۱۹ اجرا می‌شود.

برنامه‌های تئاتر شاهد در تاریخ هشتم اسفندماه

همچنین روز یک شنبه هشتم اسفندماه در همین مکان شاهد اجرای تئاترهای صحنه‌ای «جایی دیگر» به کارگردانی عباس فلاحی و «سوختن» محسن ابوالفتحی در ساعت‌های ۱۹ و ۱۷ خواهیم بود.

روز یک شنبه همچنین چهار تئاتر صحنه‌ای شامل « من گربه عبید نیستم» به کارگردانی فرشته شاه بندری، قصه سهراب به کارگردانی محسن و حسینعلی عمادی، من می‌توانم از «مهدیه نصر» و «بیراهه» به کارگردانی سعید براتی به ترتیب در سانس‌های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ صبح در سالن آمفی تئاتر موزه شهدا واقع در خیابان شمس آبادی اجرا می‌شود.

برنامه اجرای تئاترهای خیابانی

در برنامه اجرای تئاترهای خیابانی نیز روز شنبه از ساعت ۱۶ نمایش «ایستادگی» به کارگردانی محسن و حسینعلی عمادی در محل پل خواجو اجرا می‌شود و روز یک شنبه نیز در همین مکان نمایش‌های «بمبک» به کارگردانی نورالله لک ساعت ۱۶ شاهد خواهیم بود و «بازمانده» به کارگردانی هادی کیانی و حسینعلی عمادی و «ایثار» به کارگردانی سعید براتی در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه اجرا می‌شود.

اجرای۸ گروه سرود در جشنواره استانی سرود شاهد

همچنین در روز شنبه هفتم اسفندماه شاهد برگزاری هشت اجرا از گروه‌های سرود شب شاهد جاویدفر و شاهد ۴۵ از منطقه دوی اصفهان، گروه سرود طاها، شاهد نیلی پور و شاهد جناب از منطقه یک اصفهان، شاهد امام علی (ع) از نجف آباد و گروه سرود شاهد شهدای مدافع حرم و گروه سرود شاهد ولایت از خمینی شهردر سالن آمفی تئاتر شهدا واقع در موزه شهدا خواهیم بود.