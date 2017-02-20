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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

رئیس هیات قایقرانی بوشهر در گفتگو با مهر:

میزبان بزرگترین رویداد قایقرانی کشور هستیم/ از جیب خرج می کنیم!

میزبان بزرگترین رویداد قایقرانی کشور هستیم/ از جیب خرج می کنیم!

رئیس هیات قایقرانی بوشهر گفت: درحالی میزبان اولین فستیوال بین المللی قایقرانی هستیم که از جیب هزینه کردیم و متاسفانه مسئولین شهر همکاری در این خصوص نداشتند.

مهدی زارعی در رابطه با این رقابتها به خبرنگار مهر گفت: ما قبل از این هم سه دوره فستیوال قایقرانی را در شهرمان برگزار کردیم اما این بار قصد داشتیم این رقابتها را گسترش دهیم و برای چهارمین بار آن را به شکل بین المللی درآوریم. تلاش کردیم که کشورهای مختلفی به این رقابتها بیایند. امارات و اسپانیا دعوت ما را قبول کردند اما اماراتی ها حضورشان منتفی شد و اسپانیا نیز دوشنبه شب وارد محل مسابقات خواهند شد.

وی ادامه داد: ما نمی خواستیم برای اولین بار خیلی هم رقابتها را گسترش دهیم همین که بتوانیم شروعی با چند کشور خارجی داشته باشیم خوب است . سالهای بعد این تعداد تیم ها را بیشتر می کنیم تا رقابتها کیفیت و کمیت بهتری پیدا کند. البته در این رقابتها بیش از ۸۰۰ قایقران از ۱۷ استان در دو بخش زنان و مردان و در رشته هایی چون کایاک و کانو کانادایی، روئینگ و دراگون بوت به رقابت می پردازند که این سطح برگزاری مسابقات در قایقرانی بی نظیر است.

زارعی در خصوص میزبانی این رقابتها هم خاطرنشان کرد: میزبانی این رقابتها برعهده سه باشگاه دولاب، سکان تهران و میداف است. در کنار آن برای تامین هزینه ها دست به دامان اسپانسرهای کوچک هم شدیم اما باز هم برای تامین هزینه های مسابقات از جیب هزینه می کنیم.

وی ادامه داد: قرار بود شورای شهر بوشهر هزینه های مسابقات را تامین کند اما در نهایت زیر قولشان زدند. هیات قایقرانی استان هم اعتباری ندارد که بخواهد برای رقابتهایی به این سطح هزینه کند. تنها با کمک اسپانسرهای کوچک و رایزنی با پارس جنوبی و اداره کل تربیت بدنی استان کارها را جلو بردیم و با حداقل امکانات موجود تلاش کرده ایم تا بتوانیم میزبان خوبی باشیم و میهمانان را از حضور در مسابقات راضی کنیم.

رئیس هیات قایقرانی بوشهر تصریح کرد: ما از مسئولین شهر گله مندیم بالخصوص شورای شهر بوشهر چرا که زیر حرفشان زدند. این فستیوال بزرگترین رویداد قایقرانی کشور است که با حضور ۸۰۰ ورزشکار به طور همزمان در چند رشته برگزار می شود اما متاسفانه شورای شهر به ما کمک نکرد. در حالیکه برگزاری چنین رویداد بزرگی در بخش گردشگری و رونق آن و معرفی شهر برای ما خوب خواهد بود.

فستیوال بین المللی قایقرانی با حضور ۱۷ استان کشور و تیم قایقرانی اسپانیا از چهارم تا ششم اسفند ماه در منطقه گردشگری بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 3912126

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