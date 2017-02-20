۲۱هزار دانش آموز با ۵ مراقب سلامت/ مدارس قشم نیازمند توجه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بهداشت در مدارس، اظهار داشت: پرداختن به مسائل بهداشتی و همچنین پیگیری و رعایت نکات بهداشتی در مکان های شلوغ و پرجمعیت و مکان هایی که کودکان هستند بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آموزش وپرورش قشم دارای هفت نیروی مراقب سلامت است که شامل یک نیروی مرد و شش نیروی خانم بوده و از بین نیروی های خانم، دو نیروی به مرخصی زایمان رفته اند که عملا با ۵ نیرو مراقب سلامت، فعالیت های بهداشتی مدارس در حال پیگیری است.

پوراشرف ادامه داد: آموزش وپرورش قشم با در نظر گرفتن جمعیت پیش دبستانی ها بیش از ۲۱ هزار دانش آموز را تحت پوشش دارد و این در حالی است که تلاش شبانه روزی این پنج نیرو نیز جوابگوی مسائل بهداشتی دانش آموزان و مدارس نیست.

مدیر آموزش وپرورش قشم با بیان اینکه قریب به پنج هزار دانش آموز تحت پوشش فعالیت های بههداشتی قرار دارند، خاطر نشان کرد: طرح های آن یاری، ویتامینD، سفیران سلامت، مروج سلامت، بهداشت محیط، پایگاه تغذیه سالم، بیماری شپش سر و شناسایی بیماری های واگیر دار و غیر واگیر دار در ۲۰ مدرسه طح پوشش انجام گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: دانش آموزان مدارس خصوصاً مدارس روستایی نیازمند حضور و فعالیت بیشتر مراقبین سلامت دارند و نگاه و توجه بیشتر مسئولین به این امر می تواند ما را در ارتقاء سطح بهداشتی مدارس یاری برساند.