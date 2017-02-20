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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

مدیر آموزش و پرورش قشم:

۲۱هزار دانش آموز با ۵ مراقب سلامت/ مدارس قشم نیازمند توجه مسئولان

۲۱هزار دانش آموز با ۵ مراقب سلامت/ مدارس قشم نیازمند توجه مسئولان

بندرعباس-مدیر آموزش وپرورش قشم گفت: جمعیت دانش آموزی قشم با پیش دبستانی ها بیش از ۲۱ هزار نفر است و این در حالی است که فقط پنج نیروی مراقب سلامت در اختیار داریم..

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بهداشت در مدارس، اظهار داشت: پرداختن به مسائل بهداشتی و همچنین پیگیری و رعایت نکات بهداشتی در مکان های شلوغ و پرجمعیت و مکان هایی که کودکان هستند بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آموزش وپرورش قشم دارای هفت نیروی مراقب سلامت است که شامل یک نیروی مرد و شش نیروی خانم بوده و از بین نیروی های خانم، دو نیروی به مرخصی زایمان رفته اند که عملا با ۵ نیرو مراقب سلامت، فعالیت های بهداشتی مدارس در حال پیگیری است.

پوراشرف ادامه داد: آموزش وپرورش قشم با در نظر گرفتن جمعیت پیش دبستانی ها بیش از ۲۱ هزار دانش آموز را تحت پوشش دارد و این در حالی است که تلاش شبانه روزی این پنج نیرو نیز جوابگوی مسائل بهداشتی دانش آموزان و مدارس نیست.

مدیر آموزش وپرورش قشم با بیان اینکه قریب به پنج هزار دانش آموز تحت پوشش فعالیت های بههداشتی قرار دارند، خاطر نشان کرد: طرح های آن یاری، ویتامینD، سفیران سلامت، مروج سلامت، بهداشت محیط، پایگاه تغذیه سالم، بیماری شپش سر و شناسایی بیماری های واگیر دار و غیر واگیر دار در ۲۰ مدرسه طح پوشش انجام گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: دانش آموزان مدارس خصوصاً مدارس روستایی نیازمند حضور و فعالیت بیشتر مراقبین سلامت دارند و نگاه و توجه بیشتر مسئولین به این امر می تواند ما را در ارتقاء سطح بهداشتی مدارس یاری برساند.

کد مطلب 3912131

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