تنوع موضوعی کتابهای صوتی کتابخانه ولی عصر/گویاسازی۱۴ هزار کتاب

امیر هلاکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کتابخانه نابینایان ولی عصر (عج) اصفهان از نظر عملکردی و دسترسی به کتاب‌های صوتی از جمله کتابخانه‌های شاخص کشور است.

وی افزود: دو اتاق اکوستیک به منظور گویا سازی کتاب در کتابخانه نابینایان ولی عصر (عج) وجود دارد و این کتابخانه هم اکنون مجهز به ۱۴ هزار کتاب گویا و صوتی شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان تاکید کرد: کتابخانه نابینایان ولی عصر (عج) دارای اعضایی از سرتاسر کشور است و با همکاری اداره پست به اکثر نابینایان سطح کشور به شکل رایگان خدمت رسانی می کند.

امکان استفاده تمامی اعضای کتابخانه‌های نهادی کشور از کتاب‌های کتابخانه ولی عصر

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان درارتباط با تنوع کتابهای موجود در این کتابخانه با توجه به لزوم خرید حق تالیف تاکید کرد: شاید امکان گویاسازی تمامی کتاب‌های موجود با توجه به عدم رضایت مولف وجود نداشته باشد اما مجموعه‌ای نسبتا کامل از کتاب های پرطرف‌دار در این کتابخانه‌گویاسازی شده است.

وی اضافه کرد: این کتاب‌ها تنها ویژه نابینایان و کم نابینایان نیست و تمامی اعضای کتابخانه‌های استان و کشور می توانند از کتاب‌های صوتی کتابخانه نابینایان ولی عصر (عج) آنها استفاده کنند.

گویاسازی رمان‌های پرطرفدار و سالم خارجی

وی با اشاره به اختصاص بسیاری از لوح‌های فشرده کتاب‌های گویا به یک حیطه از موضوع‌های تخصصی تاکید کرد: در کتابخانه نابینایان ولی عصر (عج) تنوع موضوعی از کتاب‌های گویا وجود دارد و به ویژه اکثر رمان‌های پرطرفدار و سالم کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آمریکا گویاسازی شده است که در بسیاری از لوح‌های فشرده صوتی و دیجیتال دیگر موجود نیست.

هلاکویی با بیان اینکه در زمینه رعایت حق تالیف این کتاب‌ها در داخل کشور سعی شده رضایت مولف جلب یا حق تالیف کتاب خریداری شود، ابراز داشت: همچنین با توجه به اینکه حق تالیف دارای زمان خاصی است گاه برای گویاسازی کتاب‌های معروف از مواردی که حق تالیف آنها تمام شده است استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف ما ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است و بر این اساس کتاب های گویای کتابخانه‌ نابینایان ولی عصر (عج) در اختیار بسیاری از مجموعه‌های دیگر در سطح کشور و استان قرار گرفته است.