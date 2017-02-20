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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

مدیر آموزش وپرورش قشم خبر داد:

افزایش ظرفیت پذیرش اسکان مهمانان نوروزی در مدارس جزیره قشم

افزایش ظرفیت پذیرش اسکان مهمانان نوروزی در مدارس جزیره قشم

بندرعباس-مدیر آموزش وپرورش قشم گفت: در نوروز ۹۵ بیش از ۱۱۷ هزار نفر روز در ۳۴۰ مدرسه قشم اسکان یافته اند که در نوروز ۹۶بیش از ۲۰۰ نفر روز نیز به ظرفیت پذیرش اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تعداد مدارس تحت پوشش ستاد اسکان شهرستان قشم را ۶۱ مدرسه عنوان کرد و اظهار داشت: در نوروز ۹۶ تعداد ۳۶۰کلاس درس مهیای اسکان میهمانان فرهنگیان سراسر کشور می شود.

وی با بیان اینکه ۳۴۰ کلاس در عید نوروز سال قبل تحت پوشش ستاد اسکان بود، خاطر نشان ساخت: با توجه به استقبال مردم از سفر به این جزیره زیبا، ۲۰ کلاس درس در دو مدرسه و همچنین مرکز آموزشی-رفاهی دکتر حسابی با ۸۰ تخت که جمعاً ۲۰۰ نفر روز می باشد، به ظرفیت پذیرش ستاد اسکان فرهنگیان قشم افزوده شده است.

پوراشرف اضافه کرد: با فراهم شدن زیر ساخت های لازم، ۲۰ کلاس درس با ظرفیت ۱۲۳نفر روز پذیرش فرهنگیان را به صورت اینترنتی در ایام تعطیلات نوروزی انجام می دهد.

مدیر آموزش وپرورش قشم تصریح کرد: در عید نوروز ۹۵ بیش از ۱۱۷ هزار نفرروز در ستاد اسکان فرهنگیان این جزیره پذیرش شدند که بزرگترین منطقه از لحاظ پذیرش میهمانان فرهنگی در استان هرمزگان می باشد.

این مسئول عوامل اجرایی ستاد اسکان را ۲۳ نفر اعلام کرد  و ادامه داد: ۷۰ نیروی خدماتی در مدارس و مراکز آموزشی-رفاهی فرهنگیان نیز در امر خدمات رسانی مطلوب به میهمانان مشغول خواهند شد.

پوراشرف یادآور شد: استان های خراسان رضوی، کرمان، فارس و خراسان جنوبی بیشترین میهمانان نوروزی پذیرش شده را در ستاد اسکان این جزیره را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 3912133

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