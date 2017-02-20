به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح دوشنبه در دیدار اعضای شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین، اظهار کرد: اگر حضور نیروهای متعهد در حوزه‌های شعر، تئاتر و مداحی کمرنگ باشد، مرزهای ما با تهاجم فرهنگی شکسته خواهد شد و زیر گام‌های خوف و خطر و بی بندو باریِ اجانب قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: اگر در مسئولیت‌هایی که بر عهده داریم هوشیار و آماده مقابله با دشمن باشیم، هیچ هجمه و نفوذ فرهنگی در جامعه رخ نخواهد داد و جوانان از آسیب‌های این حوزه در امان می‌مانند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: همه باید آبروی خود را به خدای متعال بسپاریم و به دنبال انجام رسالت الهی برویم؛ اگر کوتاهی در برابر ابلاغ این رسالت‌ها داشته باشیم در قیامت دستمان خالی خواهد بود.

آیت‌الله عابدینی ابراز کرد: همه مسئولان با امکاناتی که در اختیار دارند باید در راستای اقامه دین تلاش کنند و هر کسی که در این مسیر مقدس کوتاهی کند، روز قیامت باید پاسخگو باشد.

وی عنوان کرد: باید با در دست داشتن امکانات، شعائر الهی و دینی را در شهر خود پیاده کنیم و خروجی عملکرد ما در ظاهر، باطن و اخلاق مردم دیده شود.

امام‌جمعه قزوین تأکید کرد: در فضایی که جنود شیطان در حال هجمه به تفکرات دینی و ایمانی مردم است، باید با تمسک به شعائر دینی با آن‌ها مقابله کنیم تا به انزوا کشیده نشویم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: برای این‌که همه مسائل سروسامان پیدا کند باید ابتدا شاکله ما تصحیح شود و هیچ چیز به جز ولایت نمی‌تواند این شاکله را درست کند زیرا ولایت ستون نماز، زکات و حج است.

وی افزود: حادثه غدیرخم به ما اثبات می‌کند که موضوع ولایت تا پایان جهان استمرار دارد و آثار ماجرای غدیرخم در دوران غیبت امام زمان (عج) در قالب ولی‌فقیه تبلور می‌یابد و امروز رهبر معظم انقلاب در جایگاه یک رهبر جهانی امیدبخش مستضعفان عالم است.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: وجود ولایت فقیه از تأثیرات غدیرخم است و توجه به جایگاه ولایت فقیه باید در همه حوزه‌ها دیده شود تا باور قطعی آن در مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به این‌که قرآن‌ مداری از موضوعات مهم در یک جامعه اسلامی است، گفت: نباید اهل قرآن، اهل هیئت و مداحان هرکدام یک جزیره جدا برای خود باشند زیرا آمیختگی بین عترت، قرآن، فضاهای دینی و هم‌افزایی بین آن‌ها از موضوعات مهم به شمار می‌آید.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: سیره و سنت و گنجینه معارف اهل بیت (ع) باید در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار داشته باشد و این معارف از نگاه‌ها و جنبه‌های مختلف به مردم انتقال داده شود.