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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۹

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر:

مسابقات بین‌المللی قایقرانی در بوشهر برگزار می‌شود

مسابقات بین‌المللی قایقرانی در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر گفت: مسابقات بین المللی قایقرانی از پنجم اسفندماه سال جاری در دهکده گردشگری بوشهر برگزار خواهد شد.

 مهدی زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ساحلی‌بودن استان بوشهر ورزش‌های آبی یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در این استان است.

وی با بیان اینکه  اولین دوره مسابقات بین‌المللی قایقرانی بوشهر در پنجم و ششم اسفند ماه سال جاری  در دهکده گردشگری بوشهر برگزار خواهد شد، افزود: این مسابقات با حضور ۱۲ استان کشور و همچنین کشور اسپانیا برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: استان‌های خراسان رضوی، مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، البرز، بوشهر و تهران در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

زارعی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی این مسابقات  مقرر بود از کشورهای امارات و فیلیپین دعوت شود، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود بودجه توانستیم این دو کشور را دعوت کنیم.

وی افزود: از دستگاه‌هایی که ما را حمایت کردند، مانند اتاق بازرگانی، شرکت پازارگاد و هیئت انجمن‌های ورزشی نهایت سپاس و تشکر را دارم.

کد مطلب 3912135

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