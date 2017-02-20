مهدی زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ساحلیبودن استان بوشهر ورزشهای آبی یکی از پرطرفدارترین ورزشها در این استان است.
وی با بیان اینکه اولین دوره مسابقات بینالمللی قایقرانی بوشهر در پنجم و ششم اسفند ماه سال جاری در دهکده گردشگری بوشهر برگزار خواهد شد، افزود: این مسابقات با حضور ۱۲ استان کشور و همچنین کشور اسپانیا برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود، خاطرنشان کرد: استانهای خراسان رضوی، مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، البرز، بوشهر و تهران در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
زارعی با بیان اینکه در برنامهریزی این مسابقات مقرر بود از کشورهای امارات و فیلیپین دعوت شود، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود بودجه توانستیم این دو کشور را دعوت کنیم.
وی افزود: از دستگاههایی که ما را حمایت کردند، مانند اتاق بازرگانی، شرکت پازارگاد و هیئت انجمنهای ورزشی نهایت سپاس و تشکر را دارم.
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