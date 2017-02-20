عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به پذیرایی مردم استان از زائران اربعین، ایلام بیش از سال‌های گذشته شناخته‌تر شده است، گفت: دستورالعمل سفرهای نوروزی حدود یک ماه پیش ابلاغ شده طبق همین دستورالعمل تمامی دستگاه ها با تعامل و همکاری و هماهنگی با هم آغاز سال خوبی را برای گردشگران رقم خواهند زد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و سوغات محلی، اجرای برنامه های فرهنگی در محل قلعه والی و نوروزگاه در ایلام و دیگر شهرستانها، برپایی سفره هفت سین در پایگاه های اطلاع رسانی، چاپ بروشور و دیگر اقلام تبلیغاتی را از جمله برنامه های نوروز در استان عنوان کرد.

وی نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات استان مانند همیشه در ایام نوروز همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

شنبه‌زاده جمع آوری آمار به صورت روزانه توسط دستگاه های عضو جهت وارد کردن به سایت، نصب بیلبوردهای شهری، تبلیغات جهت معرفی استان ، برنامه هر شهرستان یک نوروزگاه و طبیعت گردی ایلام و تکمیل و اجرای سرویس های بهداشتی سیار جهت استفاده گردشگران نوروزی را دیگر برنامه‌های این ایام عنوان و تصریح کرد: در روزهای آینده از طریق رسانه‌ها این برنامه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: «نرم افزار راهنمای جامع گردشگری ایلام» طراحی شده است.