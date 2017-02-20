مبادله ۱۸۱ میلیون و ۶۵۲ هزار سهم طی بهمن ماه امسال در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بهمن ماه امسال، تعداد ۱۸۱ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۴۴۶ سهم متعلق به ۳۴۰ شرکت در بورس همدان مبادله شد.

وی گفت: این سهام به ارزش ۳۸۴ میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۰۹ ریال در بورس منطقه‌ای همدان دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: ۵۳ درصد بورس همدان در بهمن ماه امسال مربوط به خرید سهام و ۴۷ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۱۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۵۸ ریال بوده است وی گفت: بر این اساس و با توجه به ۲۱ روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۱۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۵۸ ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: ارزش سهام مبادله شده نسبت به دی ماه، ۴۶ درصد افزایش داشته است.

صمدی یاداور شد: همچنین در این ماه، ۵۵۲ کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: در این ماه شرکت های سایپا، بانک ملت و پاکدیس به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر بورس منطقه ای همدان با بیان اینکه شاخص کل قیمت در پایان بهمن ماه معادل ۷۷ هزار و ۵۹۹ واحد بود، گفت: شاخص کل قیمت نسبت به ماه گذشته یک هزار و ۷۸۳ واحد کاهش یافت.