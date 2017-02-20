تیم هندبال بانوان ایران کار سختی برابر چین و کره جنوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان ایران اواخر ماه جاری راهی کره جنوبی می شود تا در شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کند. ایران در این دوره از مسابقات در گروه اول با تیم های کره جنوبی، چین و مالدیو هم گروه است. گروه بندی سختی که در مقایسه با امکانات و شرایط تیم ایران کار را برای تیم ایران دشوار کرده است.

مرضیه یوسف سرمربی تیم ملی هندبال بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گروه بندی تیم ایران در مسابقات آسیایی گفت: در آسیا ۵ تیم مطرح در بخش زنان داریم ، کره جنوبی، چین، ژاپن و قزاقستان و بعد از آن ازبکستان و تاجیکستان و تیم ایران و مالدیو هم سطح هستند. ما امیدواریم این بار با وجود تیم کره وچین در گروهمان با همین بضاعت هایی که در اختیارمان هست بتوانیم اجرای خوبی در آسیا داشته باشیم و به آن موفقیت هایی تیم های هندبال ۵ کشور مطرح است .

وی افزود: البته تلاش می کنیم تا یک جایگاه خوب بدست آوریم امیدواریم این بار چین را ببریم با این حال باید دید در مسابقات چه اتفاقاتی پیش می آید. ما مسابقات تدارکاتی نداشتیم قرار بود یکی دو تیم به ایران بیایند اما چند روز قبل از آمدن شان برنامه حضورشان را برهم زدند. قزاقستان قرار بود بیاید هم همین کار را کرد. آذربایجان هم این طور گفت . البته این تیم ها دلایل نیامدن شان را خودشان می دانند اما این لغو دقیقه نودی حضورشان در اردوی و مسابقه تدارکاتی برنامه های ما را بهم ریخت.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف داستان های خود را برای نیامدن شان دارند آنها به همین راحتی قبول نمی کنند که به ایران بیایند. شرایط خاصی دارند. برخی از آنها مربی مرد دارند و به همین دلیل راحت به ایران سفر نمی کنند.

وی در مورد پیش بینی بازیهای تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: کار ما با کره و چین بسیار سخت است. برای صعود باید بتوانیم چین و مالدیو را ببریم تا به مرحله بعد برسیم. بچه های تیم من با عرق و غیرت تمرین می کنند و هم قسم شده اند تا از جان خود برای مسابقات مایه بگذارند.

یوسف ادامه داد: فشار کار ما زیاد است اردوها و مسابقات ما فشرده بین برگزاری لیگ برتر پیگیری شد. ما در مجموع در این مدت هر سه هفته یک بار اردو داشتیم و می توان گفت تمرین کمی بود.

وی بیان داشت: تیمی که بخواهد تیم خوب و یک دستی شود باید حداقل سه تا چهار سال مرتب با هم تمرین داشته باشند و زمان زیادی را در مسابقات و اردو باشند تا بتوانند هماهنگ شوند. با وجود اینکه تنها ده مرحله اردو را پشت سر گذاشتیم اما بچه های تیم در آمادگی خوبی به سر می برند. شرایط تیم خوب بوده و از آنها راضی هستیم . آخرین اردوی ما هم به خوبی برگزار شد تا بتوانیم با ارزیابی بازیکنان نفرات را نهایی کنیم.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان تصریح کرد: متاسفانه در این مدت شرایط مهیا نبود مسائل مالی خوب نبود که بشود برای تیم هزینه کرد و آنها را به مسابقات تدارکاتی خارجی یا اردوی تمرینی خارجی اعزام کنیم چرا که همه اینها نیازمند هزینه و پول است. در کنار آن در گیر تغییر ریاست فدراسیون هستیم که خود این مسئله هم به ما ضربه زده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هندبال از سال ۹۳ تا الان مرتبا درگیر تغییر رئیس بوده است. آقایان کوزه گری، مهدوی و نصیرپور در برهه ای سرپرست و رئیس فدراسیون بوده اند والان نیز مسئولین فدراسیون با سرپرست است. البته باید از آقای اکبری سرپرست فدراسیون تشکر ویژه ای کنم چرا که در این مدت تمام تلاش خود را برای برگزاری اردوهای تیم بانوان انجام دادند و هرآنچه را در اردوها خواستیم برای ما مهیا کرده و حمایت کردند. ما از طرف کادر تیم و بازیکنان از تلاش ایشان تشکر می کنیم.

مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا در رده سنی بزرگسالان از ۲۲ اسفند۹۵ تا دوم فروردین ماه ۹۶ در کره جنوبی برگزار می شود.