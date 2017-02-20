ظرفیت های گردشگری روستایی در بهشهر مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بهشهر در سالن اجتماعات این اداره، اظهار کرد: آموزش و پرورش بهشهر از ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه وجود مدارس شبانه روزی روستایی برخوردار است که می‌توان از این ظرفیت برای شناسایی بیشتر گردشگری روستایی استفاده کرد.

وی افزود: از هم اکنون آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران نوروزی در دست انجام است که امیدواریم در کنار این امکان سنجی‌ها، بروشورهایی را برای اطلاع رسانی از حوزه گردشگری روستایی، انجام دهند.

فرماندار بهشهر با اعلام اینکه متاسفانه از پتانسیل‌های مختلف حوزه گردشگری بدرستی استفاده نشده است؛ خاطر نشان کرد: باید فرهنگ سازی مناسب برای جذب توریست در بهشهر فراهم شود و زیرساخت‌های فرهنگی را در حوزه شناساندن گردشگری بهشهر به گردشگران افزایش دهیم.

سجادی ادامه داد: اطلاع رسانی از فضای مدارس شبانه روزی در مناطق کوهستانی هم ظرفیتی عظیم برای گردشگری است که آموزش و پرورش باید از این فرصت بدرستی استفاده و بهره برداری کند.

وی گفت: در شهرستان بهشهر ظرفیت مناسب برای جذب گردشگر وجود دارد و حتی امکانات بیشتری در نظر گرفته شده است اما ظرفیت و فرهنگ سازی مناسب وجود ندارد که باید این حوزه را تقویت کنیم.

۲۰ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی مهیا می شود

مدیر آموزش و پرورش بهشهر در ادامه این جلسه با بیان اینکه در نوروز امسال ۲۰ مدرسه در درجه‌های مختلف چهارگانه ویژه، گروه الف، ب و ج، برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است، افزود: علاوه بر این مدارس، مدرسه‌هایی هم برای شرایط ضروری و پیک مسافر در نظر گرفته شده است.

قربانعلی اصغری ادامه داد: هفته بزرگداشت معلم هم از جمله دستورالعمل‌های این جلسه بوده است که امیدواریم براساس آنچه بر عهده داریم و شایسته معلمان است؛ تجلیل انجام شود که در حاشیه برگزاری مراسم‌های بزرگداشت هفته معلم، افتتاح کانون فرهنگی تربیتی بهشهر هم انجام می‌شود.

وی گفت: برگزاری مسابقات رباتیک در بهار ۹۶، برنامه ریزی برای برگزاری چهارشنبه سوری و کنترل دانش آموزان و فرزندان در این شب و روز از مسائلی است که باید با قوت انجام شود و آموزش و پرورش براساس وظیفه فرهنگی خود در حوزه کاهش خطرات چهارشنبه سوری با برنامه ریزی وارد می‌شود.

حمید آزموده، شهردار بهشهر هم بر شناساندن دقیق گردشگری این شهرستان تاکید کرد و گفت: شهرداری در این حوزه در کنار آموزش و پرورش است و در فرصت باقیمانده می‌توانیم ظرفیت‌های گردشگری این حوزه را در بروشورها گنجانده و اطلاع رسانی کنیم.