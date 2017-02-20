اختلاف با باشگاه عامل کنارگذاشتن هافبک الهلال مقابل پرسپولیس؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان فردا سه شنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت.

این در حالی است که الهلال سالم الدوساری بازیکن اصلی خود را به دلیل آنچه که «مصدومیت» عنوان شده در اختیار ندارد.

«فهد المفرج» مدیر باشگاه الهلال در مصاحبه ای اطمینان داد که الدوساری و «سلمان الفرج» دو بازیکن مصدوم الهلال به زودی و در روزهای آینده بر می گردند. المفرج گفت: برای بازی با پرسپولیس همه بازیکنان به جز الدوساری که مصدوم است، آماده بازی هستند. این بازیکن هم ان شاءالله زودتر بر می گردد. الهلال امسال کاملا متفاوت است. سرمربی ستاره های مختلف و زیادی در اختیار دارد .

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود غیبت الدوساری در بازی با پرسپولیس به خاطر عدم موافقتش با پیشنهاد جدید باشگاه الهلال برای تمدید قرارداد است نه مصدومیت و این بازیکن اختلافاتی با باشگاه دارد، گفت: به هواداران و تمام عاشقان تیم الهلال اطمینان می دهم که طی روزهای آینده با این بازیکن به توافق برسیم.

مدیر باشگاه الهلال تاکید کرد: نمی توانم هواداران و رسانه ها را به خاطر خبر ارتباط بین تمدید قرارداد و غیبت الدوساری سرزنش کنم ولی می توانم بگویم این شایعه است.